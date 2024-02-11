رئيس مجموعة البنك الدولي يطلع على الخدمات التي يوفرها مركز الخدمات الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- اطلع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، خلال زيارة ميدانية ، إلى مركز الخدمات الحكومي في منطقة المقابلين، على مجموعة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المركز.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأحد، كان باستقبال رئيس المجموعة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وفريق العمل في الوزارة، وذلك في إطار الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتطوير المستمر لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة.
وتُجسّد الزيارة الالتزام المشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، نحو تحقيق تقدم ملموس في تحديث القطاع العام وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لخارطة الطريق لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.
--(بترا)
غ ح/أز/ ع ط
11/02/2024 19:23:42
MENAFN11022024000117011021ID1107838661
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