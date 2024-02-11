روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي إلى فرنسا زادت بنحو 41%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 11 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا تزايد في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022".

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

11/02/2024 19:19:20