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روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي إلى فرنسا زادت بنحو 41%

2/11/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 11 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا تزايد في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
11/02/2024 19:19:20

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