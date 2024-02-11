روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي إلى فرنسا زادت بنحو 41%

روسيا: إمدادات الغاز الطبيعي إلى فرنسا زادت بنحو 41%
التاريخ
2/11/2024 2:28:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 11 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أن إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" توريد الغاز المسال من روسيا إلى فرنسا تزايد في الأشهر التسعة من عام 2023 بنسبة 41 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
11/02/2024 19:19:20
MENAFN11022024000117011021ID1107838660
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