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قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

2/11/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت11 شباط (بترا)- قتل شخصان وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شيحين جنوب لبنان.
كما توفي اليوم الأحد لبناني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية أمس على بلدة حولا.
وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا إسرائيليا طال مناطق: كفركلا، وأطراف راشيا الفخار، وكفر حمام، والمنطقة الحرجية بين الفرديس والهبارية في الجنوب.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ ع ط
11/02/2024 19:01:30

MENAFN11022024000117011021ID1107838659

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