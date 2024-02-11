قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
2/11/2024 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت11 شباط (بترا)- قتل شخصان وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شيحين جنوب لبنان.
كما توفي اليوم الأحد لبناني متأثرا بإصابته بغارة إسرائيلية أمس على بلدة حولا.
وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا إسرائيليا طال مناطق: كفركلا، وأطراف راشيا الفخار، وكفر حمام، والمنطقة الحرجية بين الفرديس والهبارية في الجنوب.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ ع ط
11/02/2024 19:01:30
MENAFN11022024000117011021ID1107838659
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