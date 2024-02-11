رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية

رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية
التاريخ
2/11/2024 2:28:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس القيادة المشتركة النرويجية الفريق البحري رون أندرسن.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير النرويجي في عمّان، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ن ح/رق
11/02/2024 17:56:10
MENAFN11022024000117011021ID1107838657
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