رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس القيادة المشتركة النرويجية الفريق البحري رون أندرسن.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير النرويجي في عمّان، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

--(بترا)

ل م/ن ح/رق

11/02/2024 17:56:10