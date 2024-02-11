مستوطنون ينفذون اعتداءات في نابلس وأريحا والخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 شباط (بترا)- نفذ مستوطنون مسلحون، اليوم الأحد، اعتداءات في مناطق بالضفة الغربية، طالت عددا من الفلسطينيين ومساكنهم وسياراتهم.

وهدم المستوطنون مساكن وجرفوا منشآت زراعية في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، إن المستوطنين هدموا مساكن، وجرفوا كهفا وبئر مياه وحظائر أغنام بمنطقة شغب فرصة في مسافر يطا، طاردوا رعاة الأغنام في وادي الجوايا بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي والحقول، تحت تهديد السلاح.

وهاجم مستوطنون تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع، وطاردوا الفلسطينيين وقاموا بترهيبهم.

كما هاجم مستوطنون اليوم، مركبات الفلسطينيين شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن المستوطنين هاجموا المركبات عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وألقوا عليها الحجارة ما أدى إلى تضرر العديد منها.

--(بترا)

م ف/ أ أ/ ن ح/رق

11/02/2024 17:46:34