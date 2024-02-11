إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 11 شباط (بترا)- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق الحسين للإبداع والتفوق، الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وتهدف الجائزة في حقولها الثلاثة (الإنتاج النباتي، والحيواني، والمياه والبيئة)، إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال.

وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشار حداد إلى أن الحملة الإعلامية تشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع الصندوق في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

من جهته، قال مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي، إن القطاع الزراعي مهم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.

وسيقدم الصندوق الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز 3 مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

--(بترا)

ون/م ف/رق

11/02/2024 17:42:57