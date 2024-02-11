Sunday, 11 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي

2/11/2024 2:28:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البلقاء 11 شباط (بترا)- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق الحسين للإبداع والتفوق، الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتهدف الجائزة في حقولها الثلاثة (الإنتاج النباتي، والحيواني، والمياه والبيئة)، إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال.
وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأشار حداد إلى أن الحملة الإعلامية تشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع الصندوق في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
من جهته، قال مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي، إن القطاع الزراعي مهم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.
وسيقدم الصندوق الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز 3 مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
--(بترا)
ون/م ف/رق
11/02/2024 17:42:57

MENAFN11022024000117011021ID1107838655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث