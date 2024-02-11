إطلاق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 11 شباط (بترا)- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق الحسين للإبداع والتفوق، الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وتهدف الجائزة في حقولها الثلاثة (الإنتاج النباتي، والحيواني، والمياه والبيئة)، إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية وشركات ناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال.
وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأشار حداد إلى أن الحملة الإعلامية تشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع الصندوق في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
من جهته، قال مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي، إن القطاع الزراعي مهم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات منها تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.
وسيقدم الصندوق الدعم المالي للجائزة، حيث تتضمن الجوائز 3 مستويات لكل حقل، قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف، وتتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان تطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، لضمان تنفيذها وتطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة.
--(بترا)
ون/م ف/رق
11/02/2024 17:42:57
MENAFN11022024000117011021ID1107838655
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