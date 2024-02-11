الصحة النيابية تبحث مؤهل الاختصاص للأطباء ونظام البصمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مؤهل الاختصاص للأطباء ونظام البصمة الجديد في وزارة الصحة.

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وأمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، إن هناك مشكلة تواجه أطباء يحملون شهادات عليا في تخصصات طبية، إذ لا تعترف وزارة الصحة بها كمؤهل اختصاص، ما يحرمهم من الحصول على مزايا وحقوق تتعلق بهذا المسمى.

وطالب بإصدار قرار يعتمد شهادات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية كمؤهل اختصاص، ومنح الأطباء الحاصلين عليها كل الامتيازات والمنح والعلاوات المستحقة لهم.

وعرض الخلايلة، لعدد الأطباء الحاصلين على شهادات عليا في التخصصات الطبية، والذي يبلغ عددهم نحو 3 آلاف طبيب وطبية، مشيرا الى أن هذه الشهادات تمنحها جامعات معترف بها دوليا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح حسب بيان صحفي، أن هذه الشهادات تتطلب دراسة متخصصة وبحثا علميا متقدما في مجالات طبية حديثة ومهمة، مثل الأورام والأمراض المعدية والجينات والمناعة وغيرها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء يقدمون خدمات صحية متميزة ومتنوعة للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، فضلًا عن أنهم يشاركون في العديد من المشاريع والبرامج البحثية الوطنية والدولية، وينشرون أبحاثا علمية في مجلات عالمية مرموقة.

من جهتهم، تساءل النواب: هايل عياش، واحمد السراحنة، ومروة الصعوب، وفريد حداد، وتيسير كريشان، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، ورمزي العجارمة، وغازي البداوي، عن إمكانية إصدار وزارة الصحة للشهادات، وهل هناك تعارض جراء إصدارها مع الأنظمة والتعليمات في المجلس الطبي، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حلول قانونية ترفع من سوية العمل وتحسينه.

بدوره، قال الهواري إن الهدف الرئيس هو تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، والارتقاء بعمل الكوادر الطبية والادارية.

وفيما يتعلق بمؤهل الاختصاص، أوضح الهواري أنه وُضع وصف وظيفي من خلال الاجراءات التي يقوم بها الطبيب، مشيرا إلى مخاطبة هيئة الخدمة المدنية للحصول على كل الامتيازات.

وحول نظام البصمة، أكد الهواري أن القرار لا يتعلق بوزارة الصحة فقط، وإنما هو جزء من نظام الأتمتة وبرنامح الحكومة الإلكترونية، بهدف التخلص من النظام الورقي والانتقال إلى النظام الإلكتروني وضبط العمل النظام.

من جانبه، أكد الزعبي، ضرورة التشارك مع نقابة الأطباء، خاصة أن هناك صعوبات في تطبيق البصمة للأطباء، وذلك لطبيعة عمل "المناوبات"، مطالبا بوضع أسس ثابتة لهذا النظام.

وحول مؤهل الاختصاص، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن، أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة من خلال الندوات والمؤتمرات والورشات التي تعقد.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم كل من لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، ونقابة الأطباء، لوضع آلية معينة لتطبيق نظام البصمة على الأطباء المقيمين.

--(بترا)

م خ /ن ح/رق

11/02/2024 17:38:40