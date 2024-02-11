التأمين الإسلامية توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- أعلنت شركة التأمين الإسلامية، ارتفاع أرباحها قبل الضربية العام الماضي إلى 2.549 مليون دينار، مقارنة 2.347 مليون بنسبة نمو بلغت حوالي 9 بالمئة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة موسى شحادة، إن المجلس قدم توصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها في 27 نيسان المقبل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بنسبة 10 بالمئة من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة لهذا العام.
وأشاد بالنتائج التي حققتها الشركة، رغم التحديات التي تواجه القطاع التأميني، ما يشير إلى كفاءتها في المحافظة على مكانة متقدمة بين شركات التأمين العاملة في الأردن.
كما أوصى المجلس الهيئة العامة غير العادية، بزيادة رأس مال الشركة بتوزيع أسهم منحه مجانية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة ليصبح رأس مالها الاسمي والمدفوع 16.5 مليون دينار/ سهم، تؤخذ من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مدير عام الشركة رضا دحبور، أن الشركة عملت العام الماضي على الاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر لدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية وحققت هامش ملاءة مالية نسبتها 312 بالمئة مقابل 278 بالمئة لعام 2022،
وأشار إلى تجديد الشركة جميع اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين، والتوسع في الاتفاقيات للعام 2023 إلى جانب حصولها الشركة للمرة التاسعة على التوالي على التصنيف الائتماني بدرجة (A) من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، فوزها للعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن لعام 2023 حسب مجلة (World Finance) العالمية.
وبلغت مجموع موجودات الشركة العام الماضي نحو 53.499 مليون دينار، مقارنة بـ 48.948 مليون عام 2022 بنسبة نمو حوالي 10 بالمئة، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 23.123 مليون مقابل حوالي 22.977 مليون لعام 2022 بنسبة 154 بالمئة من رأسمال الشركة.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة العام الماضي 34.56 مليون دينار مقابل حوالي 31.215 مليون عام 2022، أما التعويضات المدفوعة العام الماضي فبلغت حوالي 24.389 مليون دينار.
ويذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ف ق
11/02/2024 17:27:30
MENAFN11022024000117011021ID1107838653
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