التأمين الإسلامية توصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- أعلنت شركة التأمين الإسلامية، ارتفاع أرباحها قبل الضربية العام الماضي إلى 2.549 مليون دينار، مقارنة 2.347 مليون بنسبة نمو بلغت حوالي 9 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة موسى شحادة، إن المجلس قدم توصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها في 27 نيسان المقبل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بنسبة 10 بالمئة من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة لهذا العام.

وأشاد بالنتائج التي حققتها الشركة، رغم التحديات التي تواجه القطاع التأميني، ما يشير إلى كفاءتها في المحافظة على مكانة متقدمة بين شركات التأمين العاملة في الأردن.

كما أوصى المجلس الهيئة العامة غير العادية، بزيادة رأس مال الشركة بتوزيع أسهم منحه مجانية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة ليصبح رأس مالها الاسمي والمدفوع 16.5 مليون دينار/ سهم، تؤخذ من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاختياري للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير عام الشركة رضا دحبور، أن الشركة عملت العام الماضي على الاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر لدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية وحققت هامش ملاءة مالية نسبتها 312 بالمئة مقابل 278 بالمئة لعام 2022،

وأشار إلى تجديد الشركة جميع اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين، والتوسع في الاتفاقيات للعام 2023 إلى جانب حصولها الشركة للمرة التاسعة على التوالي على التصنيف الائتماني بدرجة (A) من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، فوزها للعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن لعام 2023 حسب مجلة (World Finance) العالمية.

وبلغت مجموع موجودات الشركة العام الماضي نحو 53.499 مليون دينار، مقارنة بـ 48.948 مليون عام 2022 بنسبة نمو حوالي 10 بالمئة، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 23.123 مليون مقابل حوالي 22.977 مليون لعام 2022 بنسبة 154 بالمئة من رأسمال الشركة.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة العام الماضي 34.56 مليون دينار مقابل حوالي 31.215 مليون عام 2022، أما التعويضات المدفوعة العام الماضي فبلغت حوالي 24.389 مليون دينار.

ويذكر أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

--(بترا)

ر ش/ ن ح/ف ق

11/02/2024 17:27:30