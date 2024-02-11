أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 11 شباط (بترا)- احتفت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في قاعة مسجد المرحوم محمود البشير الغزاوي.

وقال مدير أوقاف الأغوار الشمالية خالد القضاة، خلال الفعالية التي جاءت برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة، إن الاحتفاء بأسبوع الوئام بين الأديان كان مبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أثر مبادرات جلالته في تقديم الأردن كانموذج حقيقي للوئام والعيش المشترك.

وأضاف أن الوئام هو الطريق للتفاعل الإيجابي الذي تحصل فيه الأمة على مقاصدها ومصالحها العليا بعيدا عن أمراض التعصب والتشرذم، مبينا أن الوئام أصبح ضرورة ملحة للأمة لصناعة مستقبلها وتجاوز العقبات أمام الارتقاء والتقدم.

وأشار القضاة إلى ما يمثله الوئام من اتباع للسنة النبوية الشريفة، مستذكرا كلمة جلالة الملك خلال الاحتفال العالمي الذي أقيم لتسلم جلالته جائزة تمبلتون العالمية للوئام والتسامح والتي أكدت أهمية المحافظة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جهته، قال استاذ علم الحديث في جامعة اليرموك الدكتور سعيد البواعنة، إن الأردن يمثل نموذجاً يحتذى به في العيش المشترك على مستوى العالم، ترجمة لنهج وطني اختطته القيادة الهاشمية في الحوار والتعايش والتسامح بين الأديان.

وبين البواعنة المعنى اللغوي والاصطلاحي لمعنى الوئام الذي يعني التقارب والتآلف القائم على مرتكزات إيمانية ووجدانية، مشيرا إلى أن التنوع في ظل الوحدة لا يؤدي إلى التفرق، وهو من خصائص حضارة الإسلام الوسطي السمح الذي يقبل التنوع في جميع أشكاله دون إلغاء للآخر ودون اقصاء للخصوصية الدينية.

--(بترا)

أ غ /م ف/رق

11/02/2024 17:23:17