انخفاض كميات الإنتاج الصناعي العام الماضي 2.38%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي بنسبة 2.38 بالمئة، أي ما مقداره 90.07 مقابل 92.27 للفترة نفسها من عام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض كميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.39 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.50 بالمئة، وكميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 3.16 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول من عام 2023، بنسبة 1.39 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 88.22 مقابل 87.01 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأظهر أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الأول من عام 2023 مقارنة مع تشرين الثاني من العام نفسه، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 15.09 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.32 بالمئة.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول الماضي بنسبة 1.17 بالمئة، ما مقداره 88.22 مقابل 87.19 للشهر نفسه من عام 2022.

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الأول من عام 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ساهم في ارتفاع كميات قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.65 بالمئة، وارتفعت كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 3.76 بالمئة، في حين انخفضت كميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.20 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

11/02/2024 17:17:20