انخفاض كميات الإنتاج الصناعي العام الماضي 2.38%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي بنسبة 2.38 بالمئة، أي ما مقداره 90.07 مقابل 92.27 للفترة نفسها من عام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض كميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.39 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.50 بالمئة، وكميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 3.16 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول من عام 2023، بنسبة 1.39 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 88.22 مقابل 87.01 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأظهر أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الأول من عام 2023 مقارنة مع تشرين الثاني من العام نفسه، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 15.09 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.32 بالمئة.
كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الأول الماضي بنسبة 1.17 بالمئة، ما مقداره 88.22 مقابل 87.19 للشهر نفسه من عام 2022.
وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الأول من عام 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ساهم في ارتفاع كميات قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.65 بالمئة، وارتفعت كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 3.76 بالمئة، في حين انخفضت كميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.20 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/رق
11/02/2024 17:17:20
MENAFN11022024000117011021ID1107838651
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