وزير الشباب يشارك بفعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة في دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي 11 شباط (بترا)- شارك وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، اليوم الأحد، في الاجتماع العربي للقيادات الشابة في نسخته الثالثة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي تحت شعار "ماذا يعني أن تكون عربيا؟"، بحضور وزراء الشباب العرب ومدراء مؤسسات تمكين الشباب ومجموعة من القيادات العربية الشابة.

وألقى النابلسي كلمة ممثلاً عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بين خلالها رؤية المكتب التنفيذي في وضع الخطط والبرامج الشبابية العربية التي من شأنها تمكين الشباب العربي وتعزيز مشاركته بالحياة العامة والنهوض بالعمل الشبابي العربي بما يضمن مشاركة الشباب الحكومات العربية بعملية صنع القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النابلسي دور الشباب كرواد في تعزيز وترسيخ الهوية العربية وتشكيل السياسات التي تعزز القيم الإنسانية، لافتا إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعميق وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، والموقف التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وجهود جلالته في دعم صمود الأشقاء في غزة.

كما شارك النابلسي في الجلسة الوزارية التي أقيمت ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان "رؤية مشتركة وهدف مشترك" بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب ومجموعة من القيادات الشبابية لتسليط الضوء على الأدوار التي توليها المؤسسات الحكومية في تمكين الشباب.

ويشارك النابلسي يوم غد الاثنين، في افتتاح فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تقام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار.

ويرافق النابلسي وفد شبابي في فعاليات الاجتماع والقمة العالمية حيث سيقدم الشباب التجربة الأردنية في مجالات الثقافة والفنون والتكنولوجيا والريادة.

وثمن النابلسي الدور الرائد الذي يقوده مركز الشباب العربي في تطوير المبادرات الهادفة وإقامة الاجتماع العربي الذي يشكل فرصة للشباب العربي للالتقاء وتبادل الخبرات والمعارف والتشبيك واستشراف المستقبل.

--(بترا)

س ح/ف ق

11/02/2024 17:03:43