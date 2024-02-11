إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 شباط (بترا)- أطلق المجلس القضائي الأردني، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الإلكتروني" في محكمة استئناف إربد.

جاء ذلك بحضور، أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، والأمين العام للمجلس القضائي، ومدير عام المجلس القضائي الأردني، ورئيسي محكمتي استئناف عمان وإربد، ومدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز، ورئيس محكمة عمان الابتدائية، والقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظات الشمال، والنائب العام في إربد، وعدد من قضاة المحكمة، إضافة إلى عضوين من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

ويأتي المشروع تنفيذاً لخطة تطوير إجراءات التقاضي بتوظيف التقنية الحديثة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، لرفع كفاءة وفاعلية البنية التقنية للقطاع؛ وتسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها وصولاً إلى العدالة الناجزة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي الأردني الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، أن القضاء شهد تطورا كبيرا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بإجراءات التقاضي وتقصير أمد المنازعات، وتقليل عدد الدعاوى القديمة، والتركيز على جودة القرار القضائي، واستخدام الوسائل التكنولوجية في أعمال المحاكم، وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء كافة في قطاع العدالة.

وبين المسيمي أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحويل الملف القضائي الورقي بالكامل إلى ملف إلكتروني، بصورة تتيح للقضاة الاطلاع على ملف الدعوى من خارج المحكمة دون الحاجة إلى نقله، حفاظاً على أمن ما يحويه من أوراق وبيانات، مشيرا إلى أن ما أنجز في هذه المرحلة هي الإنطلاقة الأولى في إتاحة الملف القضائي أمام الوكلاء في الدعوى وأطراف النزاع في مراحل قريبة قادمة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو تحقيق الأرشفة المتزامنة للملف القضائي، بحيث يجري أرشفة المحاضر والبيانات والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة أثناء جلسات المحاكمة بشكل فوري لدى كل هيئة قضائية وذلك بعد الانتهاء من عقد الجلسة.

وبين أن من ضمن الإنجازات المتحققة خلال عام 2023 للمجلس القضائي، إنشاء المكتب الفني لدى محكمة استئناف إربد خلال الربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى الدور المهم الذي يضطلع به في تقديم الدعم الفني والإداري للهيئات القضائية في المحكمة.

--(بترا)

س ع/م ف/رق

11/02/2024 17:01:54