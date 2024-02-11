مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارتي العمل والصناعة والتجارة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، موازنة وزارتي العمل، والصناعة والتجارة والتموين، للسنة المالية 2024.

وقال العين المعشر خلال الاجتماع الصباحي، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن الاجتماع يأتي لمناقشة ما رُصد لموازنة وزارة العمل لتحقيق خطة عملها ومشاريعها.

وحضر الاجتماع، أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير صندوق استثمار أموال الضمان الدكتور عزالدين كناكرية، ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ورئيس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات.

وقالت الوزيرة الروابدة، إن موازنة الوزارة تبلغ حوالي 8 ملايين دينار للنفقات الجارية، ونحو 20 مليونا للنفقات الرأسمالية، مستعرضة أبرز أولويات الوزارة وعلى رأسها المساهمة في مشاركة الإناث والذكور في التشغيل من خلال المنصة الوطنية للتشغيل "سجل".

وبينت أن الوزارة تحرص على ضبط سوق العمل بما يتناسب مع تشغيل العامل وضبط العمالة الوافدة بحيث تكون مكملة للعمالة المحلية، ومراقبة سوق العمل ودراسة تقييم الأثر، والعمل على تشجيع الاستثمار، وفتح خطوط الإنتاج لزيادة نسبة التشغيل وخفض نسبة البطالة.

وأكدت الوزيرة الروابدة أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الجهود مع المؤسسات التي تعنى بسوق العمل ومنها مؤسسة التدريب المهني لغايات تشغيل الباحثين عن العمل وإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في بيئة عمل آمنة.

وأشارت إلى أن التشريعات قيد الإجراء هي مشاريع أنظمة العمل المرن، والمكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل الأردن وخارجها، وتزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين من خلال مزودي الخدمة، إلى جانب مسودتي تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات، والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات.

وأوضحت الوزيرة الروابدة أن التعديل على قانون العمل يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة، مبينة أن هناك عددا من الأنظمة التي جرى إصدارها لغايات تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وإيجاد بيئة عمل آمنة.

وأضافت أن الوزارة نفذت في إطار دورها الرقابي على سوق العمل، زيارة تفتيشية لـ29300 مؤسسة، وحررت 5681 مخالفة، مبينة أن إجراءات التفتيش تشمل مدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وعمالة الأطفال.

وأوضحت أن الوزارة تعاملت مع 13341 شكوى عمالية جرى حل 91 بالمئة منها، مشيرة إلى أن إجمالي عقود العمل ضمن البرنامج الوطني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بلغ 33 ألفا منها 17205 لإناث، وأن عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 2308، منها 1116 أنثى.

من جهته قال الكناكرية، إن أرباح المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق من خلال السندات والأسهم وأدوات السوق النقدية، والاستثمار في قطاع العقارات والسياحة والقطاع الزراعي، زادت من موجوداته .

من ناحيته، أشار الغرايبة إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطوير 76 مشروعا تدريبيا وهي مشاريع تنتهي بالتشغيل، على إدماج المتدرب في بيئة العمل، وأن هناك 12 ألف متدرب بالمشاريع التدريبية.

من جهتها، أكدت الفاعوري، أن هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية أعدّت استراتيجية للتدريب المهني والتعليم التقني للأعوام 2023 - 2027 تقوم على وضع التحديات في التشغيل والمهارات عند الشباب، وتوضيح أهمية التعليم التقني في تمكين القوة البشرية، ووضع خطة للموارد البشرية توضع بالتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والموارد البشرية، لتتوافق هذه الاستراتيجية مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

من جهته، أكد الطراونة أن إيرادات الضمان الاجتماعي في ازدياد، وأن عدد المشتركين وصل إلى 1.5 مليون، وعدد المتقاعدين بلغ نحو 320 ألفا.

وتتطرق إلى وجود تحديات تواجه عمل المؤسسة، أبرزها العاملون في المنشآت غير المنظمة، وظهور أنماط عمل جديدة ومن ضمنها العمل المرن، وعن بُعد، والعابر للحدود ما يصعب من ضبط المؤسسة لهذا النمط من العمل.

وأشار الطراونة إلى أن التحدي الأكبر هو التغيرات الديمغرافية المستمرة، وانخفاض معدلات الخصوبة ما يقلل العدد المتوقع للمشتركين، وديمومة العمل في تحقيق الإيرادات إذ يتوقع 2033 وصول المؤسسة لمرحلة التعادل ما يوقف إيرادات مؤسسة الضمان لصندوق استثمار أموال الضمان الأمر الذي يعكس العملية، مبينا أن هناك دراسة اكتوارية جارية لإيجاد عدد من الحلول لذلك.

وفي اجتماع مسائي منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الصناعة والتجارة، وذلك خلال لقائها مع الوزير يوسف الشمالي، حيث أكد العين المعشر، ضرورة عمل الوزارة ومعرفة إجراءاتها للتخفيف من الأعباء التي ظهرت مع العدوان على قطاع غزة، ومخزون الغذاء المتوفر، ومعرفة إجراءات تسجيل الشركات ومنها المساهمة العامة في دائرة مراقبة الشركات، وما جرى تخصيصه من موازنة للوزارة من نفقات جارية ورأسمالية وتوافقها مع خطة التحديث الاقتصادي.

بدوره، قال الوزير الشمالي، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، إن موازنة الوزارة 10.84 مليون دينار نفقات جارية، و49 مليونا للنفقات الرأسمالية، و226 مليونا مرصودة في وزارة المالية لغايات دعم المواد الأساسية (القمح والشعير والنخالة).

وأشار إلى أن الأحداث في غزة أثرت على المواد الأساسية ومواد الإنتاج الخام، الأمر الذي جعل الحكومة تتنبه إلى ذلك الارتفاع لتقوم بتثبيت قيمة التعرفة الجمركية للمواد الأساسية، والسماح للشركات الخاصة بتخزين المواد في مستودعات الحكومة وبأسعار التكلفة، ما شجع القطاع الخاص على تخزين السلع وتوفرها في الأسواق خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل.

وأكد أن الوزير الشمالي، أن السلع تتوفر بكميات وأسعار مناسبة للمواطن في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمخزون الغذائي مطمئن ما جعل الحكومة تثبت أسعار مادة الخبز لنهاية العام، مبينًا أن قطاع الخاص أثبت قدرته أثناء الأزمات ووجود شراكة حقيقة مع الوزارة ظهرت من خلال توفير السلع في أزمة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار، بحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير عام المواصفات بالوكالة إبراهيم البدور، إلى إنجاز نحو 49 بالمئة من الأهداف الموضوعة في خطة التحديث الاقتصادي، ومن ضمنها أتمتة الخدمات المقدمة.

وبين أن الأهداف جرى تحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ استراتيجية التصدير الموضوعة، التي تقوم على استدامة الصادرات وزيادة الدول التي يتم التصدير لها، وإيصال المنتج الأردني للأسواق العالمية.

وبالنسبة لتأثير الأحداث الجارية ومن ضمنها الحرب على غزة، بين الوزير الشمالي أن الصادرات الوطنية انخفضت حوالي 1.06 بالمئة، وبالنسبة للمستوردات هناك توقعات بوصول حوالي 50 ألف حاوية للمملكة في الأشهر المقبلة.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

11/02/2024 16:54:53