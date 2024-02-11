قلق بريطاني بشأن عزم إسرائيل اقتحام رفح

قلق بريطاني بشأن عزم إسرائيل اقتحام رفح
التاريخ
2/11/2024 2:28:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 شباط (بترا)-أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن "قلقه العميق" بشأن عزم إسرائيل شن هجوم عسكري على رفح، بجنوب قطاع غزة.
وكتب كاميرون على حسابه على منصة (إكس) "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة"، مشيرا إلى أن الأولوية إدخال المساعدات، ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
--(بترا)
رش/ف ق
11/02/2024 16:50:10
MENAFN11022024000117011021ID1107838645
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