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قلق بريطاني بشأن عزم إسرائيل اقتحام رفح

2/11/2024 2:28:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 11 شباط (بترا)-أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عن "قلقه العميق" بشأن عزم إسرائيل شن هجوم عسكري على رفح، بجنوب قطاع غزة.
وكتب كاميرون على حسابه على منصة (إكس) "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة"، مشيرا إلى أن الأولوية إدخال المساعدات، ووقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
--(بترا)
رش/ف ق
11/02/2024 16:50:10

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