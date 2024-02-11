صندوق النقد : الحرب تدمر الاقتصاد الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة دمرت اقتصاد كل من القطاع المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وقالت في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع"، مضيفة "فقط السلام الدائم والحل السياسي سيغيرانها بشكل جذري من الناحية الاقتصادية.

وبحسب جورجييفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80 بالمئة في الفترة من تشرين الاول إلى كانون الاول مقارنة بالعام السابق، مضيفة أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي ف/ف ق

11/02/2024 16:45:34