صندوق النقد : الحرب تدمر الاقتصاد الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) - أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة دمرت اقتصاد كل من القطاع المحاصر والضفة الغربية المحتلة.
وقالت في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع"، مضيفة "فقط السلام الدائم والحل السياسي سيغيرانها بشكل جذري من الناحية الاقتصادية.
وبحسب جورجييفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80 بالمئة في الفترة من تشرين الاول إلى كانون الاول مقارنة بالعام السابق، مضيفة أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي ف/ف ق
11/02/2024 16:45:34
MENAFN11022024000117011021ID1107838644
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