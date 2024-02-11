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3111 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

2/11/2024 2:28:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3111 طنا، منها 2110 أطنان خضار، و783 طن فواكه، و217 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 40 و75، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و100 قرش.
--(بترا)
رح/رق
11/02/2024 16:45:20

MENAFN11022024000117011021ID1107838643

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