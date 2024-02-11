انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني الثامن بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 11 شباط (بترا)- أمين المعايطة- انطلقت في العقبة، فعاليات اليوم البحري الأردني الثامن بعنوان "الصحة، السلامة، البيئة".
وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال رعايتها إطلاق الفعاليات أمس السبت، "نشهد اليوم انطلاقة اليوم البحريّ الثامن، ونحن نسير بلا توقف في طريق التطوير والتحديث، ومواكبة كل ما هو جديد".
وأكدت أهمية اعتماد معايير الجودة ومؤشرات قياس واضحة تقدم نتيجة مبنية على أسس علمية في القطاع البحري، بهدف تعزيز محاور السلامة العامة، وتحسين جودة البيئة البحرية، والتشبيك بين القطاعات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن هذه المعايير والمؤشرات تسهم في تقديم مخرجات بشرية مؤهلة وممكنة، وفق خطط مُفصّلة وعملية تستقبل الملاحظات، وتعزز التعاون الإيجابي لصالح القطاع البحري والعاملين فيه، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وتضمن اليوم البحري، الذي حضره خبراء ومتخصصون وعاملون في القطاع، 3 جلسات تشاركية مع المعنين من القطاع العام والخاص ناقشوا فيها الصحة والسلامة المهنية على الأرصفة المينائية، وأثر الحوادث على البيئة البحرية، وتداعيات الأزمات على البحر الأحمر وخليج العقبة، والخروج بتوصيات بهدف تطبيقيها على أرض الواقع.
--(بترا)
ا م/م ف/رق
11/02/2024 16:41:43
MENAFN11022024000117011021ID1107838642
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