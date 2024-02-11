انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني الثامن بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 11 شباط (بترا)- أمين المعايطة- انطلقت في العقبة، فعاليات اليوم البحري الأردني الثامن بعنوان "الصحة، السلامة، البيئة".

وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال رعايتها إطلاق الفعاليات أمس السبت، "نشهد اليوم انطلاقة اليوم البحريّ الثامن، ونحن نسير بلا توقف في طريق التطوير والتحديث، ومواكبة كل ما هو جديد".

وأكدت أهمية اعتماد معايير الجودة ومؤشرات قياس واضحة تقدم نتيجة مبنية على أسس علمية في القطاع البحري، بهدف تعزيز محاور السلامة العامة، وتحسين جودة البيئة البحرية، والتشبيك بين القطاعات العامة والخاصة.

وأشارت إلى أن هذه المعايير والمؤشرات تسهم في تقديم مخرجات بشرية مؤهلة وممكنة، وفق خطط مُفصّلة وعملية تستقبل الملاحظات، وتعزز التعاون الإيجابي لصالح القطاع البحري والعاملين فيه، وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتضمن اليوم البحري، الذي حضره خبراء ومتخصصون وعاملون في القطاع، 3 جلسات تشاركية مع المعنين من القطاع العام والخاص ناقشوا فيها الصحة والسلامة المهنية على الأرصفة المينائية، وأثر الحوادث على البيئة البحرية، وتداعيات الأزمات على البحر الأحمر وخليج العقبة، والخروج بتوصيات بهدف تطبيقيها على أرض الواقع.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

11/02/2024 16:41:43