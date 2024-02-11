تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- ناقش مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، العديد من الموضوعات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأسكان سواء كانت تنظيمية أو إجرائية، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية المستثمرين في قطاع الاسكان، مبينا ضرورة تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان، للمساهمة في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائية للمواطنيين.

ولفت، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل بتشاركية تامة وبفريق واحد مع قطاع المستثمرين في قطاع الإسكان بما يمكنه من الاستمرار بأداء دوره الوطني، مؤكدا دعم الغرفة للقطاع.

وشدد على ضرورة أن تنعكس رؤية التحديث الاقتصادي على قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات بشكل إيجابي وتساهم برفع سوية القطاعات الإنشائية كافة، والتي تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الأردن.

وبين أن القطاعات الإنشائية كافة تعد من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني ككل ومحرك للعديد من القطاعات المساندة، مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود لرفعة القطاعات وتعزيزها بما يساهم بتوفير فرص عمل للأردنيين وينسجم مع الرؤى الملكية السامية.

ولفت إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مُمثل لدى عدد من الجهات الرسمية والخاصة، سواء في مجلس الاستثمار أو أمانة عمان الكبرى أو مؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات، ما يسهل علينا عملية التواصل مع الجهات المعنية لنقل صوت القطاع التجاري والخدمي لهذه الجهات وإزالة إي معيقات قد تواجه عمله.

وأشار الى ضرورة عقد اجتماع مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف اطلاع هذه الجهات على تحديات وهموم القطاع، أو اجتماعات ثنائية مع الوزراء والمسؤولين، على أن تقوم الجمعية بالتعاون مع الغرفة بإعداد مصفوفة تتضمن أهم التحديات والمعيقات، إضافة إلى تصور للقطاع حول الحلول المناسبة وحسب الأولويات.

وأكد خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، المهندس ابراهيم النوايسة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، أن تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لخدمة نقابات أصحاب العمل والجمعيات التجارية والقطاع التجاري والخدمي.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين الغرفة والجمعية بتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الإسكان وحسب الاحتياجات من خلال أكاديمية الغرفة للتدريب، لافتا الى ان الاكاديمية تعقد دورات وورشات عمل نوعية تهم القطاع التجاري والخدمي.

ولفت إلى إمكانية قيام الغرفة ومن خلال عضويتها في عدد من مجالس الغرف العربية والاسلامية بفتح آفاق جديدة لقطاع الاسكان وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي وإيجاد فرص استثمارية في دول الجوار في مجال قطاع الإسكانات.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نائل العبداللات أن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت على نشاطه وأعماله، مبينا عزم الجمعية العمل الجاد للنهوض بمسؤولياتها تجاه قطاع الاسكان وبشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال العبداللات "إننا في الجمعية سعداء بالتعاون والتنسيق مع الغرفة من أجل توقيع مذكرة تعاون تتضمن اولويات العمل للمستقبل وتكون الانطلاقة للعمل الجمعي وكفريق واحد للنهوض بقطاع الاسكان".

وأشار الى ان المجلس باشر بتكثيف اللقاءات وفتح قنوات التواصل، حيث عقد اجتماعات مع أمانة عمان الكبرى، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، ومجلس نقابة المهندسين وغيرها من الجهات بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع.

من جهتهم، دعا أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى ضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الإسكان مدعومة من الحكومة والبنك المركزي لتمكين المواطنين من تملك شققهم الخاصة بهم ضمن قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن قطاع الإسكان من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتوا إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الاسكان ومنها ارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والعبء الضريبي، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، مؤكدين أن هذه المحددات مجتمعة أدخلت قطاع الإسكان في حالة ركود، وسيؤدي الى انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للإسكان من قبل القطاع المصرفي والتأثير سلبا عليه، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة العامة وتراجع أداء السوق المالي والتأثير أيضا على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي كالتوظيف والبطالة والتضخم.

من جهته، أكد ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، المهندس ابراهيم النوايسة، ضرورة توفر بيانات ودراسات حول قطاع الإسكان من أجل دعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات لوضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة المبنية على دراسات علمية موثوقة.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور، أن قطاع الإسكان من القطاعات الواعدة والمهمة، وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد الأردني ودفع عجلة التنمية، حيث أنه يرتبط بعدد كبير من القطاعات الأخرى ويسهم في توفير فرص العمل ويقلل من نسب الفقر والبطالة.

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الشركاء المعنيين بقطاع الإسكان والحفاظ على ديمومتها، ووضع خطة لإدارة العلاقة لكل جهة، سواء كانت على مستوى التشريعات أو الإجراءات.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون مشتركة لوضع الخطوط العريضة وخطة عمل وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

وحضر اللقاء، أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، المهندس علي الوحش وعبد الحافظ النعيمات والمهندس عبدالله العساف وعضوا الهيئة العامة المهندس محمود السعودي ونبيل اشتي.

--(بترا)

س ص/رق

11/02/2024 16:17:25