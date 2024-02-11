خدمات النواب تبحث مطالب أصحاب الباصات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، المطالب المتعلقة بنقابة أصحاب الباصات الأردنية.

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، بحضور وزير النقل وسام التهتموني، وأمين عام الوزارة بالوكالة أسامة كرادشة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، ونقيب أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان، إن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويعمل به ما يقارب 120 ألف شخص.

وأضاف أن هذا القطاع كان يعاني من مصاعب عدة جراء جائحة كورونا، التي أثرت بشكل مباشر على المشغلين والعاملين في القطاع، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرار تقدم هذا القطاع وفائدة عامليه.

بدورهم، أشار النواب: عمر الزيود، أحمد خلايلة، نواش القواقزة، محمود فرجات، علي الطراونة، رمزي العجارمة، ماجد الرواشدة، فايزة عضيبات إلى أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه ومساندته، والحد من المعيقات التي تواجهه ومشغليه وعامليه.

من ناحيتها، بينت التهتموني أنه جرى عرض موضوع تفعيل "دعم نقل الركاب" على رئاسة الوزراء، حيث شكلت الرئاسة لجنة لدراسة الموضوع للخروج بحل يرضي جميع الأطراف ويحقق العدالة.

من جانبه، قال الوريكات إن الهيئة تتابع موضوع صندوق نقل الركاب، متعهدا بعملية إعادة دراسة الخطوط ضمن المحافظات، وتنظيم عملية الدعم لطلبة الجامعات الرسمية.

وطالب الخشمان بضرورة تفعيل صندوق "دعم نقل الركاب"، وإعادة النظر بالتعرفة المحتسبة للأجور، وربط آلية شطب المركبات لحين تفعيل صندوق نقل الركاب، واعتماد آلية عادلة لتوزيع دعم الطالب على كل طلبة الجامعات الرسمية.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

11/02/2024 16:05:51