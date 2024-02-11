خدمات النواب تبحث مطالب أصحاب الباصات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، المطالب المتعلقة بنقابة أصحاب الباصات الأردنية.
وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، بحضور وزير النقل وسام التهتموني، وأمين عام الوزارة بالوكالة أسامة كرادشة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، ونقيب أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان، إن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويعمل به ما يقارب 120 ألف شخص.
وأضاف أن هذا القطاع كان يعاني من مصاعب عدة جراء جائحة كورونا، التي أثرت بشكل مباشر على المشغلين والعاملين في القطاع، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرار تقدم هذا القطاع وفائدة عامليه.
بدورهم، أشار النواب: عمر الزيود، أحمد خلايلة، نواش القواقزة، محمود فرجات، علي الطراونة، رمزي العجارمة، ماجد الرواشدة، فايزة عضيبات إلى أهمية هذا القطاع وضرورة دعمه ومساندته، والحد من المعيقات التي تواجهه ومشغليه وعامليه.
من ناحيتها، بينت التهتموني أنه جرى عرض موضوع تفعيل "دعم نقل الركاب" على رئاسة الوزراء، حيث شكلت الرئاسة لجنة لدراسة الموضوع للخروج بحل يرضي جميع الأطراف ويحقق العدالة.
من جانبه، قال الوريكات إن الهيئة تتابع موضوع صندوق نقل الركاب، متعهدا بعملية إعادة دراسة الخطوط ضمن المحافظات، وتنظيم عملية الدعم لطلبة الجامعات الرسمية.
وطالب الخشمان بضرورة تفعيل صندوق "دعم نقل الركاب"، وإعادة النظر بالتعرفة المحتسبة للأجور، وربط آلية شطب المركبات لحين تفعيل صندوق نقل الركاب، واعتماد آلية عادلة لتوزيع دعم الطالب على كل طلبة الجامعات الرسمية.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
11/02/2024 16:05:51
MENAFN11022024000117011021ID1107838639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.