الطباع: الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- نظمت السفارة الهندية لدى المملكة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ندوة نقاشية حول فرص الاستثمار المشترك بين الأردن، وولاية مدهيا برديش الهندية، بمشاركة أصحاب أعمال من البلدين.
وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند، وأن الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال في تطور مستمر، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين (2022و2023).
وأوضح الطباع خلال الندوة التي عقدت بمقر الجمعية، أن هناك العديد من المشاريع الهندية الناجحة في الأردن والتي تمتعت بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية بالمملكة، إذ تقدر الاستثمارات الهندية في قطاع الملابس والفوسفات أكثر من 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 860 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك.
ولفت إلى أن الهند تحتل المرتبة السادسة على مستوى الدول لجهة الاستثمار في سوق عمان المالي بقيمة تصل لنحو 726 مليون دينار، مؤكدا حرص الجمعية على تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.
وبين الطباع وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الصيدلانية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
بدوره، أكد السفير الهندي في عمان، أنور حليم، أن العلاقات بين البلدين متميزة بمختلف المجالات، مبينا أن ولاية مدهيا برديش التي تعد من الولايات المهمة للهند على المستوى الاقتصادي، تتمتع بعلاقات متميزة مع الدول العربية خاصة لجهة القطاع الزراعي.
وبين السفير حليم، أن التبادل التجاري بين الأردن والهند تحسن بشكل ملحوظ ونما بنسبة 63 بالمئة بالسنوات الأخيرة، مشيرا لوجود شراكات هندية أردنية قوية خاصة في مجال الفوسفات والألبسة.
--(بترا)
س ص/ن ح/ف ق
11/02/2024 15:55:02
MENAFN11022024000117011021ID1107838638
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