الطباع: الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- نظمت السفارة الهندية لدى المملكة، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ندوة نقاشية حول فرص الاستثمار المشترك بين الأردن، وولاية مدهيا برديش الهندية، بمشاركة أصحاب أعمال من البلدين.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند، وأن الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال في تطور مستمر، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العامين الماضيين (2022و2023).

وأوضح الطباع خلال الندوة التي عقدت بمقر الجمعية، أن هناك العديد من المشاريع الهندية الناجحة في الأردن والتي تمتعت بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية بالمملكة، إذ تقدر الاستثمارات الهندية في قطاع الملابس والفوسفات أكثر من 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 860 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك.

ولفت إلى أن الهند تحتل المرتبة السادسة على مستوى الدول لجهة الاستثمار في سوق عمان المالي بقيمة تصل لنحو 726 مليون دينار، مؤكدا حرص الجمعية على تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وبين الطباع وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الصيدلانية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

بدوره، أكد السفير الهندي في عمان، أنور حليم، أن العلاقات بين البلدين متميزة بمختلف المجالات، مبينا أن ولاية مدهيا برديش التي تعد من الولايات المهمة للهند على المستوى الاقتصادي، تتمتع بعلاقات متميزة مع الدول العربية خاصة لجهة القطاع الزراعي.

وبين السفير حليم، أن التبادل التجاري بين الأردن والهند تحسن بشكل ملحوظ ونما بنسبة 63 بالمئة بالسنوات الأخيرة، مشيرا لوجود شراكات هندية أردنية قوية خاصة في مجال الفوسفات والألبسة.

--(بترا)

س ص/ن ح/ف ق

11/02/2024 15:55:02