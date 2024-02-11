الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والاستهلاكية المدنية يبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، سبل تعزيز علاقات التعاون، لا سيما إمكانية تسويق منتجات الجمعيات التعاونية التي يدعمها الصندوق في أسواق وفروع المؤسسة.

وقال الفايز إن اللقاء يأتي لدعم واسناد جهود الجمعيات التعاونية في تسويق منتجاتها، من خلال الوصول إلى أسواق ومركز تجارية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مبينا أن المؤسسة المدنية تعد من أهم المؤسسات الوطنية التي تحظى بثقة المواطن.

وبين أن الصندوق الذي تأسس بإرادة ملكية سامية عام 2003، يسعى إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مناطق البادية الثلاث، الشمالية والوسطى والجنوبية، وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها، وصولا إلى جعل البادية الأردنية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار.

وأشار الفايز إلى أن الجمعيات التعاونية لا سيما البعيدة عن المراكز التجارية والمولات، تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، لمساعدتها في إيصال منتجاتها إلى تلك المراكز وعرضها للمواطن بصورة مباشرة.

وأكد أن الصندوق، يحرص على إيلاء الكوادر البشرية العاملة بالمشاريع جل الرعاية والاهتمام، من حيث تدريبها وتأهيلها وتطوير قدراتها وامكاناتها من الناحيتين الإدارية والفنية، لتتمكن هذه الكوادر من ادارة المشاريع ومتابعة العمل والإشراف عليه بشكل ذاتي ودون الاعتماد على الامكانات والكفاءات الخارجية، ما يسهم في ضمان استدامة عمل المشاريع، وتحقيق النجاح المنشود، وتوفير فرص عمل لأبناء البادية الأردنية.

وقال مدير الصندوق، إنه انطلاقاً من ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في الأردن، وتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التعاونية، جاءت المكرمة الملكية السامية لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية للجمعيات التعاونية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لهم، حيث تابع الصندوق تنفيذ هذه المبادرة الملكية التي تضمنت عددا من المشاريع الإنتاجية.

بدوره، أكد القضاة حرص المؤسسة على دعم منتجات وطنية تتمتع بجودة عالية، وتلتزم بشكل كبير بالمواصفات الفنية والغذائية المطلوبة، معتبرا أن دعم هذه المنتجات هو دعم للوطن.

وأبدى استعداد المؤسسة للتعاون مع الصندوق، وإتاحة المجال أمام الجمعيات التي يشرف عليها الصندوق ويتابعها، لتسويق منتجاتها من خلال تخصيص مساحة مجانية ضمن أسواقها، لعرض هذه المنتجات، والمساعدة في تسويقها ضمن الأنظمة والاجراءات المتبعة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان، على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف التأسيس لعمل تعاوني ممنهج ومدروس يخدم الجمعيات، ويضمن استمرارية العمل وديمومته، ويلبي احتياجات ومطالب الجمعيات لتسويق منتجاتها في فروع وأسواق المؤسسة سواء داخل العاصمة أو في مختلف محافظات المملكة.

--(بترا)

ف م/م ف/

11/02/2024 15:46:19