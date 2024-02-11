الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والاستهلاكية المدنية يبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- بحث مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال طراد الفايز، سبل تعزيز علاقات التعاون، لا سيما إمكانية تسويق منتجات الجمعيات التعاونية التي يدعمها الصندوق في أسواق وفروع المؤسسة.
وقال الفايز إن اللقاء يأتي لدعم واسناد جهود الجمعيات التعاونية في تسويق منتجاتها، من خلال الوصول إلى أسواق ومركز تجارية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مبينا أن المؤسسة المدنية تعد من أهم المؤسسات الوطنية التي تحظى بثقة المواطن.
وبين أن الصندوق الذي تأسس بإرادة ملكية سامية عام 2003، يسعى إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مناطق البادية الثلاث، الشمالية والوسطى والجنوبية، وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها، وصولا إلى جعل البادية الأردنية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار.
وأشار الفايز إلى أن الجمعيات التعاونية لا سيما البعيدة عن المراكز التجارية والمولات، تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، لمساعدتها في إيصال منتجاتها إلى تلك المراكز وعرضها للمواطن بصورة مباشرة.
وأكد أن الصندوق، يحرص على إيلاء الكوادر البشرية العاملة بالمشاريع جل الرعاية والاهتمام، من حيث تدريبها وتأهيلها وتطوير قدراتها وامكاناتها من الناحيتين الإدارية والفنية، لتتمكن هذه الكوادر من ادارة المشاريع ومتابعة العمل والإشراف عليه بشكل ذاتي ودون الاعتماد على الامكانات والكفاءات الخارجية، ما يسهم في ضمان استدامة عمل المشاريع، وتحقيق النجاح المنشود، وتوفير فرص عمل لأبناء البادية الأردنية.
وقال مدير الصندوق، إنه انطلاقاً من ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في الأردن، وتفعيل دور القطاع التعاوني في العملية التعاونية، جاءت المكرمة الملكية السامية لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية للجمعيات التعاونية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل لهم، حيث تابع الصندوق تنفيذ هذه المبادرة الملكية التي تضمنت عددا من المشاريع الإنتاجية.
بدوره، أكد القضاة حرص المؤسسة على دعم منتجات وطنية تتمتع بجودة عالية، وتلتزم بشكل كبير بالمواصفات الفنية والغذائية المطلوبة، معتبرا أن دعم هذه المنتجات هو دعم للوطن.
وأبدى استعداد المؤسسة للتعاون مع الصندوق، وإتاحة المجال أمام الجمعيات التي يشرف عليها الصندوق ويتابعها، لتسويق منتجاتها من خلال تخصيص مساحة مجانية ضمن أسواقها، لعرض هذه المنتجات، والمساعدة في تسويقها ضمن الأنظمة والاجراءات المتبعة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان، على التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف التأسيس لعمل تعاوني ممنهج ومدروس يخدم الجمعيات، ويضمن استمرارية العمل وديمومته، ويلبي احتياجات ومطالب الجمعيات لتسويق منتجاتها في فروع وأسواق المؤسسة سواء داخل العاصمة أو في مختلف محافظات المملكة.
--(بترا)
ف م/م ف/
11/02/2024 15:46:19
MENAFN11022024000117011021ID1107838637
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