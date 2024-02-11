الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة غوردون في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوّة دفاع البحرين، وإصابة آخرين، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكد السفير القضاة تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والإرهاب كافة.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
11/02/2024 15:44:23
MENAFN11022024000117011021ID1107838636
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