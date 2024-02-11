الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة غوردون في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يوم أمس، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوّة دفاع البحرين، وإصابة آخرين، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد السفير القضاة تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والإرهاب كافة.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ف ق

11/02/2024 15:44:23