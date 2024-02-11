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115 شاحنة مساعدات تدخل غزة

2/11/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 11 شباط (بترا)- دخلت 115 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء.
وقال مصدر مسؤول بالميناء في تصريح اليوم الأحد، إن 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود، دخلت غزة.
وأشار إلى استقبال 65 جريحا ومرافقا فلسطينيا (40 مصابا و25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات مصر، بالإضافة إلى استقبال 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة، و132 من حملة الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
11/02/2024 15:41:54

MENAFN11022024000117011021ID1107838635

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