115 شاحنة مساعدات تدخل غزة
التاريخ
2/11/2024 2:27:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 11 شباط (بترا)- دخلت 115 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء.
وقال مصدر مسؤول بالميناء في تصريح اليوم الأحد، إن 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود، دخلت غزة.
وأشار إلى استقبال 65 جريحا ومرافقا فلسطينيا (40 مصابا و25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات مصر، بالإضافة إلى استقبال 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة، و132 من حملة الجوازات المصرية.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
11/02/2024 15:41:54
MENAFN11022024000117011021ID1107838635
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