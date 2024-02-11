التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان11 شباط (بترا)- أطلقت وزارة التربية والتعليم، المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام، وذلك ضمن الرؤيا الملكية من أجل أردن أخضر وزيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر.

وعرض مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، بحضور رؤساء أقسام التعليم العام والتعليم المهني والنشاطات في مديريات التربية والتعليم كافة؛ الخطة الإجرائية لتنفيذ المبادرة، وآليات التعاون مع وزارة الزراعة لتزويد المدارس بالأعداد اللازمة من الأشجار اعتمادا على صلاحيات المناطق المراد زراعتها والمصادر المائية، والإسهام في مأسسة المبادرة واستمراريتها.

وأكد أهمية إيلاء هذه المبادرة كل الاهتمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف المنشود، مبينا أهمية الزيارات الميدانية للوقوف على الواقع ومتابعة الاحتياجات، وتقدم سير العمل في هذه المبادرة.

من جانبه، بين مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل الطويقات، أن اجتماع اليوم يأتي تأكيدًا على أهمية المبادرة، باعتبار الشجرة ركيزة أساسية في الحياة، مؤكدا أهمية الاختيار المناسب لنوعية الأشجار وملاءمتها للبيئة التي ستزرع فيها ووجود المصدر المائي المناسب، وديمومة الاعتناء بها والحفاظ عليها.

وجرى خلال الاجتماع حوار موسع حول آليات التنسيق والتعاون لتنفيذ الخطة الإجرائية للمبادرة، والإجابة على ملاحظات واستفسارات الحضور.

وأبدى المشاركون في الاجتماع الحرص على إنجاح هذا المبادرة الوطنية، مؤكدين العمل بكل طاقاتهم لتنفيذ أدوارهم ومهامهم لهذه الغاية.

--(بترا)

ع س/رق

11/02/2024 15:39:34