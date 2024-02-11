الاحتلال يدمر مستشفى أصدقاء المريض ويخرجه عن الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 شباط (بترا)- أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة عن الخدمة، بعد أن قصفته إثر العملية الأخيرة غرب المدينة.

وظهرت آثار الدمار الكبيرة على المستشفى، بحسب شهود عيان، نتيجة القصف الإسرائيلي والحريق الذي اندلع فيه وأتى على المبنى وغرف العمليات ما ادى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

--(بترا)

ا ش/ن ح

11/02/2024 15:32:43