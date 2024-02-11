الاحتلال يدمر مستشفى أصدقاء المريض ويخرجه عن الخدمة

الاحتلال يدمر مستشفى أصدقاء المريض ويخرجه عن الخدمة
التاريخ
2/11/2024 2:27:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 شباط (بترا)- أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة عن الخدمة، بعد أن قصفته إثر العملية الأخيرة غرب المدينة.
وظهرت آثار الدمار الكبيرة على المستشفى، بحسب شهود عيان، نتيجة القصف الإسرائيلي والحريق الذي اندلع فيه وأتى على المبنى وغرف العمليات ما ادى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.
--(بترا)
ا ش/ن ح
11/02/2024 15:32:43
MENAFN11022024000117011021ID1107838631
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