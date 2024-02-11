ندوة في الطفيلة احتفاء باليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 11 شباط (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن / الطفيلة - الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ندوة حوارية بعنوان "إنجازات سيد البلاد خلال توليه سلطاته الدستورية"، وذلك احتفاءً باليوبيل الفضي.

واستعرض منسق الهيئة سراج العوران، إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، بدءا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودور جلالته في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولفت العوران خلال الندوة، إلى حزمة المكارم الملكية والمشاريع التي طالت مختلف القطاعات التنموية والخدمية والتعليمية والصحية في محافظة الطفيلة.

كما تحدث منسق وحدة الشراكات والعمل التطوعي لهيئة شباب كلنا الأردن، أمجد الكريمين عن الدور الريادي الذي تقوم به هيئة شباب كلنا الاردن والتي جاءت وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاعات الشبابية في مختلف محافظات المملكة.

وأكد المشاركون أهمية إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، معبرين عن تقديرهم لجهود جلالته في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود لنشر الوعي بإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتشجيع الشباب على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها مديرية ثقافة محافظة الطفيلة وهيئة شباب كلنا الأردن.

--(بترا)

س م/رق

11/02/2024 15:31:30