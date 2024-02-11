ندوة في الطفيلة احتفاء باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 11 شباط (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن / الطفيلة - الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ندوة حوارية بعنوان "إنجازات سيد البلاد خلال توليه سلطاته الدستورية"، وذلك احتفاءً باليوبيل الفضي.
واستعرض منسق الهيئة سراج العوران، إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، بدءا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودور جلالته في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
ولفت العوران خلال الندوة، إلى حزمة المكارم الملكية والمشاريع التي طالت مختلف القطاعات التنموية والخدمية والتعليمية والصحية في محافظة الطفيلة.
كما تحدث منسق وحدة الشراكات والعمل التطوعي لهيئة شباب كلنا الأردن، أمجد الكريمين عن الدور الريادي الذي تقوم به هيئة شباب كلنا الاردن والتي جاءت وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاعات الشبابية في مختلف محافظات المملكة.
وأكد المشاركون أهمية إنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات، معبرين عن تقديرهم لجهود جلالته في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود لنشر الوعي بإنجازات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتشجيع الشباب على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها مديرية ثقافة محافظة الطفيلة وهيئة شباب كلنا الأردن.
--(بترا)
س م/رق
11/02/2024 15:31:30
MENAFN11022024000117011021ID1107838630
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