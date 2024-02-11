الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي (إعادة)

MENAFN - Jordan News Agency)

مصححة لملاحظة الفقرة قبل الاخيرة

عمان 11 شباط (بترا) - مشهور الشخانبة - وقع الأردن والعراق اليوم الاحد وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغا واط.

ووقع الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى المهندس رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأضاف "الآن استكملنا جميع الاجراءات الفنية للمرحلة الاولى والجانب العراقي الان جاهز لاستقبال الكهرباء وسيتم العمل على استكمال بعض الاجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغا واط ضمن المرحلة الاولى فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع ان تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".

وتابع الرواشدة: بعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150_200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن ان تصل قدر التزويد الى 500 ميغاواط.

وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 29/12/2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين الشقيقين.

كما تم بتاريخ 27/9/2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح ما بين 150-200 م.و، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى بتاريخ 15/7/2021، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 ك.ف كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كم في الأراضي الأردنية و330 كم في الأراضي العراقية.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 6/10/2022 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.

ويذكر أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون باستكمال الربط الكهربائي التزامني على جهد 400 ك.ف. والذي سيتطلب استكمال تدعيمات الشبكة الكهربائية في كلا الجانبين.

-- (بترا)

م ف/ب ط

11/02/2024 15:18:49