بلدية إربد تطلق مبادرة لزراعة مليون شجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 شباط (بترا)- أطلقت بلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"، بهدف زراعة مليون شجرة في محافظة إربد على مدار خمس سنوات، بالتعاون مع مديرية زراعة إربد ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.

وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، إن زراعة الأشجار ستشمل جميع أراضي مدينة إربد وشوارعها والجزر الوسطية فيها، والمساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.

وأضاف أن البلدية وشركاءها يسعون لخدمة الناس كما يطمحون منهم، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي أطلقت المبادرة منها جرى تخصيصها منذ قرابة 25 عاما لإنشاء حديقة، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة اربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.

من جهته، قال مدير مديرية الزراعة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن إطلاق المبادرة تزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجاء بهدف تحقيق رؤية جلالته لزيادة الرقعة الخضراء.

وبين أن جلالة الملك طالما أبدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى، مشيراً إلى استمرار الوزارة بتشجيع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.

بدوره، قال مدير تربية لواء قصبة الدكتور إربد، حمزة نجادات، إن وزارة التربية شريك وداعم رئيسي لهذه المبادرة، مضيفا أن زراعة هذا العدد من الأشجار سيكون له دور كبير في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.

واشتمل اليوم الأول من المبادرة على زراعة 2500 شجرة، بينما يتوقع ان يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة ضمن أعمال البلدية اليومية.

--(بترا)

ع ع/ن ح/ف ق

11/02/2024 15:07:31