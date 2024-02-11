بلدية إربد تطلق مبادرة لزراعة مليون شجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 شباط (بترا)- أطلقت بلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"، بهدف زراعة مليون شجرة في محافظة إربد على مدار خمس سنوات، بالتعاون مع مديرية زراعة إربد ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، إن زراعة الأشجار ستشمل جميع أراضي مدينة إربد وشوارعها والجزر الوسطية فيها، والمساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.
وأضاف أن البلدية وشركاءها يسعون لخدمة الناس كما يطمحون منهم، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي أطلقت المبادرة منها جرى تخصيصها منذ قرابة 25 عاما لإنشاء حديقة، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة اربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.
من جهته، قال مدير مديرية الزراعة الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن إطلاق المبادرة تزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجاء بهدف تحقيق رؤية جلالته لزيادة الرقعة الخضراء.
وبين أن جلالة الملك طالما أبدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى، مشيراً إلى استمرار الوزارة بتشجيع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.
بدوره، قال مدير تربية لواء قصبة الدكتور إربد، حمزة نجادات، إن وزارة التربية شريك وداعم رئيسي لهذه المبادرة، مضيفا أن زراعة هذا العدد من الأشجار سيكون له دور كبير في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.
واشتمل اليوم الأول من المبادرة على زراعة 2500 شجرة، بينما يتوقع ان يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة ضمن أعمال البلدية اليومية.
--(بترا)
ع ع/ن ح/ف ق
11/02/2024 15:07:31
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