ارتفاع أسعار المستهلك في كانون الثاني بنسبة 1.95%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في كانون الثاني الماضي، بنسبة 1.95 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.72 مقابل 107.62 للشهر نفسه من العام 2023.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن مجموعة المياه والصرف الصحي أسهمت بهذا الارتفاع بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 5.92 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.87 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 5.41 بالمئة، في حين ساهم في الحد من هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 1.74 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.42 بالمئة، والثقافة والترفية بنسبة 1.05 بالمئة، والملابس بنسبة 0.66 بالمئة.

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.72 مقابل 109.82 للشهر الذي سبقه من عام 2023.

وبين التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لكانون الثاني الماضي مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.64 بالمئة، والنقل بنسبة 0.78 بالمئة، والوقود والإنارة بنسبة 0.54 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.11 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 0.08 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/اح

11/02/2024 15:05:29