مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين في غزة بقصف الاحتلال

مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين في غزة بقصف الاحتلال
التاريخ
2/11/2024 2:27:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 شباط (بترا)- قالت المقاومة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى الاسرائيليين وأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة.
ووصفت "كتائب القسام" في بيان اليوم الأحد، حالة الأسرى المصابين بأنها تزداد "خطورة" في ظل النقص الحاد بالأدوية والعلاجات، محملة "جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".
--(بترا)
ا ش/م ف/اح
11/02/2024 15:02:12
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