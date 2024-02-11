مقتل أسيريْن إسرائيليين وإصابة 8 آخرين في غزة بقصف الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 شباط (بترا)- قالت المقاومة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى الاسرائيليين وأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة.

ووصفت "كتائب القسام" في بيان اليوم الأحد، حالة الأسرى المصابين بأنها تزداد "خطورة" في ظل النقص الحاد بالأدوية والعلاجات، محملة "جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان".

--(بترا)

ا ش/م ف/اح

11/02/2024 15:02:12