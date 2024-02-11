رئيس مجلس النواب ينعى الشهيدين العبادي والخضير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب الشهيدين الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، اللذين التحقا بدرب الشهادة اليوم الأحد، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وقال الصفدي "لقد فقدنا بطلين من نشامى قواتنا المسلحة، وقد سكن الحزن بيوت كل الأردنيين برحيلهم، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

11/02/2024 14:54:22