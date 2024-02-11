أوقاف جرش تنفذ حملة لصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان

أوقاف جرش تنفذ حملة لصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان
التاريخ
2/11/2024 2:27:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 11 شباط (بترا)- اطلقت مديرية أوقاف محافظة جرش، بالتعاون مع لجان الرعاية في المساجد، حملة لصيانة المساجد في جميع أنحاء المحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال مدير الأوقاف باسم الزعبي، إن هذه الحملة تهدف إلى تهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، مبينا أنه تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة الداخلية والخارجية للمساجد بما في ذلك المرافق الصحية وإصلاح أنظمة الإضاءة والتكييف ودهان المساجد من الداخل والخارج.
--(بترا)
ع ف/رق
11/02/2024 14:52:29
MENAFN11022024000117011021ID1107838624
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