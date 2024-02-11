أوقاف جرش تنفذ حملة لصيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 11 شباط (بترا)- اطلقت مديرية أوقاف محافظة جرش، بالتعاون مع لجان الرعاية في المساجد، حملة لصيانة المساجد في جميع أنحاء المحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير الأوقاف باسم الزعبي، إن هذه الحملة تهدف إلى تهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، مبينا أنه تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة الداخلية والخارجية للمساجد بما في ذلك المرافق الصحية وإصلاح أنظمة الإضاءة والتكييف ودهان المساجد من الداخل والخارج.

--(بترا)

ع ف/رق

11/02/2024 14:52:29