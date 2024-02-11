الاحتلال يعتقل 6950 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الاحد، إن حصيلة الاعتقالات الاسرائيلية للفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 6950 معتقلا.
وأوضح البيان، أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وأشار إلى أنه منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم، اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.
--(بترا)
م ف/رق
11/02/2024 14:45:38
MENAFN11022024000117011021ID1107838623
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