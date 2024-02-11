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الاحتلال يعتقل 6950 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

2/11/2024 2:27:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك اليوم الاحد، إن حصيلة الاعتقالات الاسرائيلية للفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 6950 معتقلا.
وأوضح البيان، أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.
وأشار إلى أنه منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم، اعتقل الاحتلال 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.
--(بترا)
م ف/رق
11/02/2024 14:45:38

MENAFN11022024000117011021ID1107838623

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