خطة لزيادة إيرادات صندوق تقاعد المهندسين بنحو 30 مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- قال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي إن إيرادات صندوق التقاعد تضاعفت خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل ملموس، وإن خطة عمل النقابة للعام الحالي، تتضمن زيادة متوقعة في إيرادات الصندوق من 13 مليون دينار إلى 30 مليونا.
وأشار الزعبي في تصريح اليوم الأحد، إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض العجز المالي في الصندوق بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، وصرف 50 بالمئة من الراتب التقاعدي كحد أدنى طيلة عام 2024.
وأضاف أن النظام المعدل للصندوق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الموارد المالية، وتحقيق التوازن المالي للصندوق، وضمان تقديم الدعم للمهندسين الأردنيين، مؤكدا أن النقابة بدأت بتنفيذ هذا النظام منذ بداية العام الحالي، وأن التعديلات ساهمت في تحقيق عائد إيجابي وملموس على الصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ولفت إلى أن رؤية النقابة تتطلع إلى إطلاق مركز اتصال حديث يواكب التطور الرقمي، وتسهيل إجراءات تفقد الحال على المغتربين، وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة، داعيا المهندسين إلى التجاوب مع الخطة ودعمها.
وشدد الزعبي على أهمية تسديد الاشتراكات التقاعدية في موعدها، وتشجيع المهندسين على الاشتراك في الصندوق.
وفي السياق، أكد أمين عام النقابة المهندس علي ناصر أن النظام المعدل يلمس تفاعلا إيجابيا من قبل المهندسين، ما يعكس الثقة الكبيرة في جهود النقابة لتحقيق مصلحة أعضائها.
وأشار إلى أن المعدل يتضمن مزايا أهمها الاعفاء من الرسوم الإضافية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الميزة كون العمل بالإعفاء من الرسوم الإضافية ينتهي بتاريخ 16/12/2024 وهو مرتبط بأعمار المشتركين.
وبين أن النظام المعدل يسمح بتقسيط الاشتراكات الاختيارية لمدة 7 سنوات، وهي محتسبة على القسط الشهري المعمول به قبل تطبيق النظام المعدل، وتعد فرصة مميزة للمشتركين لسدادها واحتساب الفترة المسددة ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
--(بترا)
ع ح/م ف/ف ق
11/02/2024 14:41:07
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