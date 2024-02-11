خطة لزيادة إيرادات صندوق تقاعد المهندسين بنحو 30 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- قال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي إن إيرادات صندوق التقاعد تضاعفت خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل ملموس، وإن خطة عمل النقابة للعام الحالي، تتضمن زيادة متوقعة في إيرادات الصندوق من 13 مليون دينار إلى 30 مليونا.

وأشار الزعبي في تصريح اليوم الأحد، إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض العجز المالي في الصندوق بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، وصرف 50 بالمئة من الراتب التقاعدي كحد أدنى طيلة عام 2024.

وأضاف أن النظام المعدل للصندوق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الموارد المالية، وتحقيق التوازن المالي للصندوق، وضمان تقديم الدعم للمهندسين الأردنيين، مؤكدا أن النقابة بدأت بتنفيذ هذا النظام منذ بداية العام الحالي، وأن التعديلات ساهمت في تحقيق عائد إيجابي وملموس على الصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفت إلى أن رؤية النقابة تتطلع إلى إطلاق مركز اتصال حديث يواكب التطور الرقمي، وتسهيل إجراءات تفقد الحال على المغتربين، وتحديث بيانات جميع أعضاء الهيئة العامة، داعيا المهندسين إلى التجاوب مع الخطة ودعمها.

وشدد الزعبي على أهمية تسديد الاشتراكات التقاعدية في موعدها، وتشجيع المهندسين على الاشتراك في الصندوق.

وفي السياق، أكد أمين عام النقابة المهندس علي ناصر أن النظام المعدل يلمس تفاعلا إيجابيا من قبل المهندسين، ما يعكس الثقة الكبيرة في جهود النقابة لتحقيق مصلحة أعضائها.

وأشار إلى أن المعدل يتضمن مزايا أهمها الاعفاء من الرسوم الإضافية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الميزة كون العمل بالإعفاء من الرسوم الإضافية ينتهي بتاريخ 16/12/2024 وهو مرتبط بأعمار المشتركين.

وبين أن النظام المعدل يسمح بتقسيط الاشتراكات الاختيارية لمدة 7 سنوات، وهي محتسبة على القسط الشهري المعمول به قبل تطبيق النظام المعدل، وتعد فرصة مميزة للمشتركين لسدادها واحتساب الفترة المسددة ضمن معادلة احتساب الراتب التقاعدي.

--(بترا)

ع ح/م ف/ف ق

11/02/2024 14:41:07