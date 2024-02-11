الاستثمار النيابية تؤكد أهمية الدور التنموي للمدن الصناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، النائب عمر النبر، أهمية الدور الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه المدن الصناعية المنتشرة في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في المدن الصناعية، والاطلاع على عمل شركة المدن الصناعية.

وقال النبر، بحضور أمين عام وزاره الاستثمار زاهر القطارنة، والمدير العام لشركه المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، ورئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة، والمدير التنفيذي لغرفه صناعة عمان نائل الحسامي، إن المدن الصناعية ساهمت بشكل كبير في إحداث أثر اقتصادي وتنموي في المحافظات التي تواجدت فيها من خلال تشغيل عدد كبير من المواطنين.

وتساءل النبر وأعضاء اللجنة، عن طبيعة عمل شركة المدن الصناعية، والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، للعمل على تذليلها، إضافة إلى بعض الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة والتي تشير إلى أن عطاءات البناء لا تخضع لدراسة كافية.

بدورهم، دعا النواب الحضور: سليمان ابو يحيي وفريد حداد وهايل عياش وايوب خميس وعدنان مشوقه وأسماء الرواحنة واسماعيل المشاقبة، الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة للخريجين والشباب العاطلين عن العمل في البدء بمشاريع صغيرة تسهم في التخفيف من البطالة.

من جهته، قال القطارنة إن وزارة الاستثمار تقوم بدور الإشراف والرقابة على المدن الصناعية، وإصدار الموافقات للمصانع وكذلك مختلف الأمور التنظيمية.

من جانبه، قال جويعد إن الاردن من الدول السباقة في إنشاء المدن الصناعية، وهي مملوكة للقطاعين العام والخاص، مضيفا أن شركة المدن الصناعية هدفها إدارة المدن الصناعية في المملكة لتحقيق الدور الاقتصادي والتنموي.

وأوضح "لدينا 10 مدن صناعية في مختلف محافظات المملكة تضم 900 استثمار صناعي، يعمل فيها قرابة 64 ألف عامل وعاملة وبحجم استثمار يقدر بـ3 مليارات دينار، يُصدر منها بقيمة 1.5 مليار دينار".

من ناحيته، دعا الحسامي إلى توفير مرجعية واحدة تعنى بالاستثمار للتخلص من الإجراءات المعقدة والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى التخلص من التضارب في تعليمات وأنظمة الجهات المعنية بالتراخيص للاستثمار.

بدوره، قال سمارة ان الفترة السابقة أثبتت ان الصناعة أهم الوسائل الاقتصادية لجذب العملة الصعبة وذلك لأن حوالي نصف الصناعات تصدر الى الخارج.

وبين أن أهم المعيقات التي تواجه الاستثمار تتلخص في عدم الاستقرار التشريعي وعدم السماح للمصانع باستخدام الطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقة وبُعد العمال عن المصانع ما يتطلب تأمينهم بوسائل نقل.

--(بترا)





م خ/رق

11/02/2024 14:37:15