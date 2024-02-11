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مشاركة اردنية بفعاليات برنامج سفينة لكل شباب العالم في اليابان

2/11/2024 2:27:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا)- شارك وفد شبابي اردني من وزارة الشباب في برنامج "سفينة لكل شباب العالم" في دورته الخامسة والثلاثين في اليابان.
ويهدف البرنامج الذي شارك بفعالياته وفود شبابية من مختلف دول العالم، إلى تعزيز التواصل بين الشباب العالمي وتبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على مختلف ثقافات الدول المشاركة وتبادل الخبرات الشبابية.
وتضمنت المرحلة الاولى من البرنامج التي شارك الوفد الاردني فيها عن بُعد، ندوات وحوارات شبابية ثقافية أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي، فيما شارك الوفد في المرحلة الثانية من البرنامج التي تقام على متن سفينة "Nippon Maru" في المياه الإقليمية اليابانية حضورياً.
وخلال الفعاليات يعرض الوفد للتجربة الشبابية الأردنية في مجالات التنمية المستدامة كالتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية، والحماية من الكوارث وتمكين المرأة.
وعلى متن السفينة أقام الوفد معرضا وفعالية "يوم أردني" تضمن عرض فيديو ترويجي عن الأردن يظهر أبر المواقع التاريخية والسياحية في الأردن، ومنتجات أردنية والتعريف باللباس التراثي الاردني.
--(بترا)
س ح/ اح
11/02/2024 14:14:37

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