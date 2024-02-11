مشاركة اردنية بفعاليات برنامج سفينة لكل شباب العالم في اليابان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا)- شارك وفد شبابي اردني من وزارة الشباب في برنامج "سفينة لكل شباب العالم" في دورته الخامسة والثلاثين في اليابان.
ويهدف البرنامج الذي شارك بفعالياته وفود شبابية من مختلف دول العالم، إلى تعزيز التواصل بين الشباب العالمي وتبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على مختلف ثقافات الدول المشاركة وتبادل الخبرات الشبابية.
وتضمنت المرحلة الاولى من البرنامج التي شارك الوفد الاردني فيها عن بُعد، ندوات وحوارات شبابية ثقافية أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي، فيما شارك الوفد في المرحلة الثانية من البرنامج التي تقام على متن سفينة "Nippon Maru" في المياه الإقليمية اليابانية حضورياً.
وخلال الفعاليات يعرض الوفد للتجربة الشبابية الأردنية في مجالات التنمية المستدامة كالتمكين الاقتصادي، والمشاركة المجتمعية، والحماية من الكوارث وتمكين المرأة.
وعلى متن السفينة أقام الوفد معرضا وفعالية "يوم أردني" تضمن عرض فيديو ترويجي عن الأردن يظهر أبر المواقع التاريخية والسياحية في الأردن، ومنتجات أردنية والتعريف باللباس التراثي الاردني.
--(بترا)
س ح/ اح
11/02/2024 14:14:37
MENAFN11022024000117011021ID1107838619
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