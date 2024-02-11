غزة.. 112 شهيدا في يوم ومستشفى الأمل بخانيونس تحت القصف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 شباط(بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و 173مصابا خلال 24 ساعة الماضية، كما استهدفت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية لمستشفى الامل بخانيونس، ما ادى الى اضرار في المبنى وخروج احدى مركبات الجمعية عن الخدمة.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 128 على قطاع غزة، إن هناك الكثير من الشهداء ما يزالون تحت الركام وعلى الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
الى ذلك أكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم نقل 5 شهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لمناطق غرب خانيونس.
وأرتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 28176 شهيدا و 67784 مصابا.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل اليوم، إن قوات الاحتلال تطلق النار منذ الصباح على مستشفى الأمل في منطقة خانيونس وتمنع حركة المواطنين.
وبحسب مصادر فلسطينية، أشار المتحدث الى أن الاحتلال يمنع إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل، موضحا أن 40 نازحا من أصل 7000 ما يزالون داخل المستشفى وهم عرضة للموت.
وأوضح، الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال استهدفت البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل ما ادى الى اضرار في المبنى وخروج مركبة الإسعاف الوحيدة المتوفرة عن الخدمة بعد ان صادر الاحتلال مفاتيح جميع مركبات الإسعاف الموجودة.
وكان فريق من الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا بقصف الاحتلال لمركبتهم أثناء محاولة إنقاذ الطفلة الغزية "هند"، حيث تعمد الاحتلال استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع بالرغم من الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف الى المكان.
--(بترا)
أ ش/أ غ/ أ أ/اح
11/02/2024 13:32:49
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