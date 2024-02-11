غزة.. 112 شهيدا في يوم ومستشفى الأمل بخانيونس تحت القصف

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 شباط(بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و 173مصابا خلال 24 ساعة الماضية، كما استهدفت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية لمستشفى الامل بخانيونس، ما ادى الى اضرار في المبنى وخروج احدى مركبات الجمعية عن الخدمة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 128 على قطاع غزة، إن هناك الكثير من الشهداء ما يزالون تحت الركام وعلى الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

الى ذلك أكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم نقل 5 شهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لمناطق غرب خانيونس.

وأرتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي الى 28176 شهيدا و 67784 مصابا.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل اليوم، إن قوات الاحتلال تطلق النار منذ الصباح على مستشفى الأمل في منطقة خانيونس وتمنع حركة المواطنين.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشار المتحدث الى أن الاحتلال يمنع إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل، موضحا أن 40 نازحا من أصل 7000 ما يزالون داخل المستشفى وهم عرضة للموت.

وأوضح، الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال استهدفت البوابة الرئيسية لمستشفى الأمل ما ادى الى اضرار في المبنى وخروج مركبة الإسعاف الوحيدة المتوفرة عن الخدمة بعد ان صادر الاحتلال مفاتيح جميع مركبات الإسعاف الموجودة.

وكان فريق من الهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا بقصف الاحتلال لمركبتهم أثناء محاولة إنقاذ الطفلة الغزية "هند"، حيث تعمد الاحتلال استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع بالرغم من الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف الى المكان.

--(بترا)

أ ش/أ غ/ أ أ/اح

11/02/2024 13:32:49