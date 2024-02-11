المصادقة على موازنة بلدية بني عبيد بقيمة حوالي 11 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 11 شباط (بترا)- صادقت بلدية بني عبيد على موازنتها لعام 2024 بواقع 11 مليون دينار و83 ألفا، وبعجز يقدر بحوالي مليون و623 ألف دينار.

وقال رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن البلدية تخدم زهاء 250 ألف نسمة على مساحة 200 كيلو متر، ويبلغ عدد موظفيها 380 موظفا تقدر رواتبهم السنوية 2.5 مليون دينار، مؤكدا حرص البلدية على تجويد خدماتها وتطويرها بحيث يلمس المواطنون نتائج إيجابية على صعيد النظافة أو البنية التحتية أو سرعة إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن المبنى الحالي للبلدية غير ملائم، وتبحث البلدية عن مبنى آخر للإيجار بما يتوافق مع تطلعاتها في تقديم خدمة مثلى، وستطرح 4 عطاءات لخلطات اسفلتية بقيمة 3 ملايين و600 ألف دينار لصيانة وتأهيل الشوارع في جميع المناطق، بالإضافة إلى 700 ألف دينار كعطاء لفتح وتعبيد الطرق الأكثر تضررا، و 200 ألف دينار كترقيعات مستعجلة للحفر، و 200 ألف دينار أخرى لمشاريع تصريف مياه الأمطار.

وبين أن عدد آليات النظافة لا تكفي، ولا سيما في عدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، لذلك طرحت البلدية مناقصات لاستدراج عروض لتعزيز أسطول كادر البيئة بثلاث كابسات بسعة 16 طنا لتحسين مستوى النظافة، مشيرا إلى أن مجموع النفايات اليومية في المناطق يقدر بـ 240 طنا، وتبلغ قدرة الآليات 180 إلى 190 طنا.

وأوضح أن البلدية وضعت خطة متكاملة من أجل صيانة المقابر ومعالجة الطرق المؤدية لها وعمل مظلات ووضع مقاعد جديدة داخلها.

ولفت إلى تشكيل لجنة خاصة بهدف رصد مخالفات الاعتداءات على شارعي الأمير حسن ووصفي التل من إشارة النسيم إلى ميدان الثقافة، بحيث سيتم إزالة كل الاعتداءات الحاصلة على الأرصفة من أجل إضفاء مزيد من الجمالية على هذه المنطقة التي تعد أحد المداخل الرئيسة لمدينة اربد.

--(بترا)

س ع/أ م

11/02/2024 13:31:06

