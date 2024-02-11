الأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس بأقصى جنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمارا الرفاعي اليوم الأحد، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الفلسطينيين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة أوضحت المتحدثة، أن الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف القوات الإسرائيلية منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتكدس الناس حاليا.

وأكدت أن الأونروا لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/أ م/ر س/ب ط

11/02/2024 13:20:26

