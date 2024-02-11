الشؤون الفلسطينية تطلق منصة خدمات إلكترونية لمتلقي الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) - أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية، منصة خدمات إلكترونية، لمتلقي الخدمة من المواطنين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة.
وقال مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، في بيان، اليوم الأحد، إن المنصة تهدف الى توفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة، مضيفا أن المنصة انهت الفترة التجريبية لمدة عام، وبدأت انطلاقتها الرسمية بداية العام الحالي.
وأشار إلى أن المنصة تضم 33 خدمة إلكترونية لمتلقي الخدمة مثل: خدمة التقديم للاستفادة من المكارم الملكية، واستقدام أبناء قطاع غزة، والخدمات التنظيمية: مثل تصريح بناء، وأذونات أشغال الكهرباء والماء، وتراخيص المهن وغيرها من الخدمات، بما يضمن التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأشار الى أن آلية التعامل مع المتلقي ستكون من خلال دخوله إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الشؤون الفلسطينية، وإنشاء حساب له يتضمن تسجيل بيانات الحساب، ثم الدخول لتقديم طلب الخدمة التي يريدها.
-- (بترا)
ه ع/اص/ب ط
11/02/2024 13:17:48
MENAFN11022024000117011021ID1107838614
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