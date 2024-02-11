الشؤون الفلسطينية تطلق منصة خدمات إلكترونية لمتلقي الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 شباط (بترا) - أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية، منصة خدمات إلكترونية، لمتلقي الخدمة من المواطنين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة.

وقال مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، في بيان، اليوم الأحد، إن المنصة تهدف الى توفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة، مضيفا أن المنصة انهت الفترة التجريبية لمدة عام، وبدأت انطلاقتها الرسمية بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن المنصة تضم 33 خدمة إلكترونية لمتلقي الخدمة مثل: خدمة التقديم للاستفادة من المكارم الملكية، واستقدام أبناء قطاع غزة، والخدمات التنظيمية: مثل تصريح بناء، وأذونات أشغال الكهرباء والماء، وتراخيص المهن وغيرها من الخدمات، بما يضمن التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأشار الى أن آلية التعامل مع المتلقي ستكون من خلال دخوله إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الشؤون الفلسطينية، وإنشاء حساب له يتضمن تسجيل بيانات الحساب، ثم الدخول لتقديم طلب الخدمة التي يريدها.

-- (بترا)





ه ع/اص/ب ط

11/02/2024 13:17:48