رئيس مجلس الاعيان يبحث مع السفير الهولندي أوجه العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 11 شباط (بترا) - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاحد، مع السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي، اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة، والاوضاع الراهنة في المنطقة.
وعرض الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، بحضور رئيسة لجنة الصداقه البرلمانية الاردنية الهولندية العين احسان بركات، لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الانسانية لغزة.
واشار الى جهود جلالة الملك الهادفة الى ايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وان تكون دولة متصلة وقابلة للحياة.
ودعا الفايز الى عمل جاد من قبل المجتمع الدولي لوقف التطهير العرقي وجرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية حماية الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول استمرار اسرائيل بالخروج عن القانون، وضرب جميع القوانين والمواثيق الدولية والانسانية بعرض الحائط.
بدوره، أكد السفير الهولندي اهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة واهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، واصفا العلاقات الاردنية الهولندية بالراسخة والعميقة.
واشاد السفير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وحل مختلف نزاعاتها وفق الاطر السياسية والحوار، بعيدا عن العنف والقتل والتدمير، مثمنا جهود جلالته في السعي لايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وأشار السفير إلى العديد من أوجه التعاون بين هولندا والأردن، وحرص بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
-- (بترا)
م ش/اص/ب ط
11/02/2024 13:11:52
MENAFN11022024000117011021ID1107838613
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