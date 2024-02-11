رئيس مجلس الاعيان يبحث مع السفير الهولندي أوجه العلاقات الثنائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 شباط (بترا) - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاحد، مع السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي، اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة، والاوضاع الراهنة في المنطقة.

وعرض الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، بحضور رئيسة لجنة الصداقه البرلمانية الاردنية الهولندية العين احسان بركات، لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الانسانية لغزة.

واشار الى جهود جلالة الملك الهادفة الى ايجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وان تكون دولة متصلة وقابلة للحياة.

ودعا الفايز الى عمل جاد من قبل المجتمع الدولي لوقف التطهير العرقي وجرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية حماية الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول استمرار اسرائيل بالخروج عن القانون، وضرب جميع القوانين والمواثيق الدولية والانسانية بعرض الحائط.

بدوره، أكد السفير الهولندي اهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة واهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، واصفا العلاقات الاردنية الهولندية بالراسخة والعميقة.

واشاد السفير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وحل مختلف نزاعاتها وفق الاطر السياسية والحوار، بعيدا عن العنف والقتل والتدمير، مثمنا جهود جلالته في السعي لايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار السفير إلى العديد من أوجه التعاون بين هولندا والأردن، وحرص بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

-- (بترا)

م ش/اص/ب ط

11/02/2024 13:11:52