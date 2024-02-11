توقيع مذكرة لاعتماد معايير السلامة المهنية على منشآت القطاع المصرفي

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عمان 11 شباط (بترا) - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم لاعتماد معايير الصحة والسلامة المهنية التي سيتم تطبيقها على منشآت القطاع المصرفي في الأردن.

ووقع الإتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، وعن جمعية البنوك في الأردن مديرها العام الدكتور ماهر المحروق.

وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ستقوم مؤسسة الضمان بالتنسيق مع جمعية البنوك بعقد ورشات تدريبية موجهة للقطاع المصرفي لتحديد معايير السلامة والصحة المهنية الملائمة، وصولاً لمعايير أكثر مراعاة لخصوصية بيئة العمل المصرفي وطبيعته، بالإضافة إلى عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للتوعية بمعايير الصحة والسلامة المهنية والإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل البنوك الأردنية حول هذا المضمون والتنسيق لفعاليات أو أنشطة تدريبية أو ورشات عمل أخرى ذات اهتمام مشترك.

وقال الدكتور الطراونة، إن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل مصلحة مشتركة ويعتبر ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة الأردنية وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً الى توجيهات جلالة الملك الدائمة بضرورة تعزيز هذه الشراكات بما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي مساهمة القطاع الخاص بالحدّ من البطالة وتوفير فرص العمل وهو ما يمثل مطلبا حقيقيا للدولة الأردنية.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك التي تمتد من عام 2022 ولغاية 2033 تركز بالاتجاه نحو القطاع الخاص، وأنها تؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع بالعمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على المخرجات.

وأشار الى أهمية التعاون والشراكة مع جمعية البنوك في الأردن في مختلف القضايا التي تخدم المؤمن عليهم والمنشآت في المرحلة القادمة، مبينا أن هذه المذكرة تعد باكورة للتعاون بين الجانبين بقضايا السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل والاستفادة من خبرات مؤسسة الضمان بهذا المجال.

وبين أن قطاع البنوك يمثل القطاع الأقل من ناحية تسجيل إصابات العمل والأكثر انضباطا والتزاماً بملف السلامة المهنية وشراكتنا تتطلع للتحديث والتطوير بهذا الجانب.

وتابع، أن إطلاق المؤسسة لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكاملية الجهود الوطنية الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنية في القطاعين العام والخاص، كما تُؤكد حرص مؤسسة الضمان بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، بالتعاون والشراكة الحقيقية بين الجمعية ومؤسسة الضمان في مختلف القضايا المشتركة، خصوصاً قضايا المتقاعدين والسلامة المهنية بما ينعكس ايجاباً في جودة المخرجات والنتائج التي تهم المجتمع.

وأكد، التزام البنوك بقضايا السلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل آمنة بها يقتضي تضمين قواعد ومعايير الصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل، والتعاون مع مؤسسة الضمان لرفع سوية هذه البيئة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة بموضوع السلامة والصحة المهنية.

بدوره، اشاد الدكتور المحروق، بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، كونها مؤسسة وطنية تُعنى بالمؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر لهم الحماية الاجتماعية، مبيناً أن طبيعة المهن والأعمال في القطاع المصرفي تعتبر منخفضة الخطورة وتعتمد في أغلبها على أجهزة الحاسوب والأعمال المكتبية، وبناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع مؤسسة الضمان سيتم تحديد معايير السلامة والصحة المهنية التي من الواجب توفرها في قطاع البنوك والقطاع المصرفي، حرصاً على سلامة العاملين في ذلك القطاع.

يذكر أن مؤسسة الضمان لديها كادر وظيفي مدرب ومؤهل في مجال السلامة والصحة المهنية يسهم بنشر الوعي والمعرفة بأحكام قانونها لدى العاملين في القطاع المصرفي والتعريف بتشريعات الضمان، خصوصاً المتعلقة بالسلامة المهنية بصفتها تشريعات وطنية مهمة.

-- (بترا)

ع ف/أ أ/ب ط

11/02/2024 13:06:11