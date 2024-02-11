غزة: النساء والحوامل والأمهات يعشن أوضاعا مأساوية مع انعدام الرعاية الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 شباط (بترا) - قالت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية انها تتابع بقلق بالغ الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في قطاع غزة وترصد المزيد من جوانب المعاناة الإنسانية التي يعشيها السكان في غزة وبشكل مكثف النساء الحوامل ومن هن بحاجة لرعاية صحية.

وأكدت مؤسسات "الحق والفلسطيني والميزان" لحقوق الإنسان في بيان مشترك، أن العدوان والمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت اليوم الـ128، ومازالت المآسي الإنسانية في القطاع متواصلة وبشكل أكثر ألما وشدة مع انعدام جميع مظاهر الحياة الطبيعية التي يمكن أن يحتاجها الانسان في حياته اليومية.

واشار البيان الى أن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في القطاع هم أكثر الفئات عرضة للخطر، خاصة في ظل غياب المنظومة الصحية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهم في أمس الحاجة لتدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية لإنقاذ حياتهم.

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على المؤسسات الصحية والاستهداف المباشر وغير المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، أخرج 83 مستشفى ومركزاً صحياً عن الخدمة تماماً، كما تم استهداف 150 مؤسسة صحية و122 سيارة إسعاف وإيقافها عن العمل، واستشهد 340 من أعضاء الطواقم الطبية و46 من طواقم الدفاع المدني.

وأشار إلى الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال أو تعيق وصول فرق الإسعاف الى الجرحى وإخلائهم الى المستشفيات، عدا عن قصف الطرق المؤدية إليها والتسبب في إرباك عمل الطواقم الطبية، وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه مما يعيق عمل المنظومة الصحية وتوفير الخدمات، حيث تعتبر هذه المؤسسات الصحية هي المزود الرئيسي للخدمات الصحية ومن أهمها الصحة الانجابية.

وأوضحت انه وفق آخر تحديثات للجهات الحكومية في غزة، هناك أكثر من 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توفر خدمات الرعاية الصحية والافتقار لإمكانية الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

وتلد أكثر من 180 امرأة يوميا في قطاع غزة، ومن المرجح أن تعاني 15 بالمئة منهن من مضاعفات في الحمل والولادة ويحتجن إلى رعاية طبية إضافية غير متوفرة بحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية.

واكدت المؤسسات الحقوقية أن المعلومات التي جمعها باحثو المؤسسات من النساء في مراكز الإيواء، أظهرت أن النساء الحوامل يعانين بسبب عدم قدرتهن على الوصول إلى المرافق الصحية ومتابعة الحمل الخطر، كما أن الأدوية الأساسية والضرورية لعملية الولادة غير متوفرة.

وقالت، إن عمليات الولادة القيصرية تأثرت سلباً نتيجة للنقص الشديد في الوقود لتشغيل المستشفيات وانقطاع التيار الكهربائي، كما يتم اجراء العمليات دون تخدير مع غياب الماء لغسل الأطباء ايديهن، ودون القدرة على تعقيمها، وهذا في ظل انعدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التي قد ترافق العمليات.

وتابعت، أن العدوان العسكري الاسرائيلي أثر على جميع سكان قطاع غزة، وأن من الأشخاص الأكثر تضرراً هم الأطفال الرضع "حديثي الولادة" والأطفال الصغار، حيث يصعب العثور على الحفاظات والحليب الصناعي أو ترتفع أسعارها إلى حد لا يمكن تحمله، ما يدفع الأمهات إلى اللجوء إلى بدائل غير كافية أو حتى غير آمنة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط باتجاه السماح لإدخال أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني المنقذ للحياة بما فيه الغذاء والدواء والوقود إلى داخل قطاع غزة، وضرورة توفير الغذاء المناسب والإضافي للنساء الحوامل والمرضعات النازحات، وتوفير الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة وتجنب تعريض حياتهن للخطر بسبب غياب الرعاية الطبية.

-- (بترا)

أ ش/أ أ/ب ط

11/02/2024 13:00:21