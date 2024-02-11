جمال محمود مديرا فنيا لفريق الحسين اربد
التاريخ
2/11/2024 2:27:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 شباط (بترا) - وافق مجلس إدارة نادي الحسين اربد، اليوم الاحد، على تعيين المدرب الوطني جمال محمود مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.
وكانت ادارة النادي وافقت الجمعة، على طلب المدرب البرتغالي جواو موتا، المتمثل بعدم رغبته في إكمال المدة المتبقية من عقده، حيث تلقى عرضا من أحد الاندية السعودية، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.
-- (بترا)
ض ع/اص/ب ط
11/02/2024 12:19:02
MENAFN11022024000117011021ID1107838608
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