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علا الشافعى وسيف الوزيرى ومحمد يحيى فى عزاء عمرو رزق

2/11/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق .

وتوفى الإعلامي
عمرو رزق،
صباح يوم، الجمعة،
وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقًا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.


سيف زاهر



محمد عباس



سيف الوزيري ومحمد فضل



جانب من العزاء



علاء نبيل



عزاء عمرو رزق



نجوم الرياضه بعزاء عمرو رزق



الكاتبة الصحفيه علا الشافعي



رئيس تحرير اليوم السابع



سيف الوزيري



ابراهيم عبد الجواد



علا الشافعي بعزاء عمرو رزق



عزاء عمرو رزق



محمد فضل









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