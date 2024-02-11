علا الشافعى وسيف الوزيرى ومحمد يحيى فى عزاء عمرو رزق

(MENAFN
- Youm7) حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق .
وتوفى الإعلامي
عمرو رزق،
صباح يوم، الجمعة،
وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.
وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقًا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.
سيف زاهر
محمد عباس
سيف الوزيري ومحمد فضل
جانب من العزاء
علاء نبيل
عزاء عمرو رزق
نجوم الرياضه بعزاء عمرو رزق
الكاتبة الصحفيه علا الشافعي
رئيس تحرير اليوم السابع
سيف الوزيري
ابراهيم عبد الجواد
علا الشافعي بعزاء عمرو رزق
عزاء عمرو رزق
محمد فضل
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