سيف زاهر ومحمد فضل يقدمان واجب العزاء فى الإعلامي عمرو رزق

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- Youm7) حرص الإعلامي الرياضي سيف زاهر، ولاعب الأهلي السابق محمد فضل، والناقد الرياضي محمد أبو الخير، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضي، كما حرص كذلك على الحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي يوسف الحسيني.
وتوفى الإعلامي عمرو رزق، صباح يوم، الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.
وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.
عزاء عمرو رزق
عزاء عمرو رزق
علا الاشافعي بعزاء عمرو رزق
علاء نبيل
محمد عباس
محمد فضل
نجوم الرياضه بعزاء عمرو رزق
ابراهيم عبد الجواد
الكاتبة الصحفيه علا الشافعي
جانب من العزاء
رئيس تحرير اليوم السابع
سيف الوزيري ومحمد فضل
سيف الوزيري
سيف زاهر
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