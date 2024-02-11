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سيف زاهر ومحمد فضل يقدمان واجب العزاء فى الإعلامي عمرو رزق

2/11/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الإعلامي الرياضي سيف زاهر، ولاعب الأهلي السابق محمد فضل، والناقد الرياضي محمد أبو الخير، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضي، كما حرص كذلك على الحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي يوسف الحسيني.

وتوفى الإعلامي عمرو رزق، صباح يوم، الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.
وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.

عزاء عمرو رزق

عزاء عمرو رزق

علا الاشافعي بعزاء عمرو رزق

علاء نبيل

محمد عباس

محمد فضل

نجوم الرياضه بعزاء عمرو رزق

ابراهيم عبد الجواد

الكاتبة الصحفيه علا الشافعي

جانب من العزاء

رئيس تحرير اليوم السابع

سيف الوزيري ومحمد فضل

سيف الوزيري

سيف زاهر








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