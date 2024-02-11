Sunday, 11 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لو عينك غفلت ثانية وسط العقارب تتلدغ.. Watch It تطرح برومو صيد العقارب

2/11/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) شوقت منصة Watch it الرقمية جمهورها ومتابعيها لمسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث طرحت Watch it برومو تشويقيًا للمسلسل وعلقت قائلة: "لو عينك غفلت ثانية وسط العقارب.. تتلدغ، انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب".

وتواصل النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام، وتقدم دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وقالت: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.







MENAFN11022024000132011024ID1107838605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث