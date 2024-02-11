Sunday, 11 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألبرت شفيق وبشير حسن وإبراهيم جاد فى عزاء الراحل عمرو رزق

2/11/2024 2:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) حرص كل من ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة، وبشير حسن رئيس قنوات cbc، وإبراهيم جاد رئيس قناة ON، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق ، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية، كما حرص كل من الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير اليوم السابع علا الشافعي، وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد على الحضور.

وتوفى الإعلامي
عمرو رزق،
صباح يوم، الجمعة،
وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقًا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.


ألبرت شفيق


ألبرت شفيق







MENAFN11022024000132011024ID1107838604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث