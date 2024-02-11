على الحجار يحيي حفل مشروع 100 سنة غنا في الأوبرا .. الأربعاء

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا ضمن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير يوم الأربعاء المقبل، ويقدم من خلاله أغانى من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو سيكون ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، كما يشمل الحفل أيضا عددًا من نجوم الأوبرا منهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وفى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.











