لو مدمنة شوبينج.. 6 حيل للتسوق باحتراف وشراء المفيد فقط

MENAFN - Youm7) مع بداية الأوكازيون الشتوي في كثير من المحلات التجارية مختلفة الأغراض من عروض على الأجهزة المنزلية والملابس ومنتجات التجميل والعناية وغيرها، يتجه البعض إليه وتجذبه تلك العروض والخصومات، ويرى في نهاية تسوقه فرحة بشراء كثير من المنتجات وحزنا لإنفاقه الكثير من المال وتأثيره على الميزانية سلبيا، وتوجد حيل سهلة لضمان التسوق بحكمة خاصة إذا كان الشخص يعرف عن نفسه أنه مدمن تسوق ويشتري أشياء لا يحتاجها فتعرفي على أبرز هذه الحيل وفقًا لموقع timesofindia:

اختيار الكعب العالي

عند الذهاب للتسوق نميل إلى ارتداء ملابس وأحذية مريحة لتحمل الجولة الطويلة من التسوق، ولكن الخدعة هنا أن تجعلي جولتك أقصر رغمًا عنك إذا كنتِ تعرفين أنك مدمنة تسوق، احرصي على ارتداء كعب عالي ليجبرك على تقصير رحلة تسوقك والالتزام بقائمة احتياجاتك فقط.



ارتداء كعب عالي





لا تتسوقي وأنتِ حزينة

البعض يخرج من مشاعر التوتر والانزعاج بمنح نفسه فرصة التسوق وشراء ما يسعده ويعوضه عن هذه المشاعر، ولكن

في أوقات العروض والخصومات سيكون الشراء أكثر مما يؤدي إلى الإزعاج لاحقا بسب انفاق الكثير من المال، لذلك يعد الشراء وأنت في حالتك الطبيعية أمر جيد في أوقات الخصومات.

تسوق بسعادة





عدم حمل بطاقة الائتمان

عند قرر البعض الذهاب لتصفح ومعرفة العروض والخصومات، فمن المهم ترك بطاقة الائتمان واحتفظي بالدفع النقدي لأن بهذه الطريقة بالتأكيد ستقيد المشتريات وتؤدي إلى ضبط الميزانية والاعتدال في الإنفاق.

ترك بطاقات الائتمان





استمري في حساب ما اشتريت

عندما تبدأي التسوق ابدأي بتحديد الميزانية، ثم قومي بالتسوق وحساب تكلفة المشتريات وخصمها من الميزانية أولاً بأول، هذه الطريقة تحافظ على شراء المهم والمناسب وأيضا المحافظة على المال.

الأكاوزيون الشتوي اتركي عربة التسوق

الكثير يأخذ في يديه عربة التسوق أو الحقائب الخاصة بالمحلات التجارية مما سيدفعك إلى شراء الكثير، ولكن بترك العربة ستضطري فقط إلى شراء العناصر الأساسية والمحدودة وهي التي تحتاجي إليها فقط.

تسوقي أونلاين بأمان

كثير من المحلات التجارية تعرض عروضها ومنتجاتها على الصفحات الإليكترونية الخاصة بها مع إمكانية الشراء والتوصيل خلال ساعات، مما يدفع البعض إلى شراء الكثير، ولكن خلال التسوق عبر الإنترنت توجد طريقة وهي عدم حفظ تفاصيل بطاقة الائتمان في تطبيق التسوق، حيث يعطي وقت إدخال البيانات فرصة لمراجعة المشتريات، وتحديد العناصر المهمة.

تسوق عبر الإنترنت



