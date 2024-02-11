لو مدمنة شوبينج.. 6 حيل للتسوق باحتراف وشراء المفيد فقط

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- Youm7) مع بداية الأوكازيون الشتوي في كثير من المحلات التجارية مختلفة الأغراض من عروض على الأجهزة المنزلية والملابس ومنتجات التجميل والعناية وغيرها، يتجه البعض إليه وتجذبه تلك العروض والخصومات، ويرى في نهاية تسوقه فرحة بشراء كثير من المنتجات وحزنا لإنفاقه الكثير من المال وتأثيره على الميزانية سلبيا، وتوجد حيل سهلة لضمان التسوق بحكمة خاصة إذا كان الشخص يعرف عن نفسه أنه مدمن تسوق ويشتري أشياء لا يحتاجها فتعرفي على أبرز هذه الحيل وفقًا لموقع timesofindia:
اختيار الكعب العالي
عند الذهاب للتسوق نميل إلى ارتداء ملابس وأحذية مريحة لتحمل الجولة الطويلة من التسوق، ولكن الخدعة هنا أن تجعلي جولتك أقصر رغمًا عنك إذا كنتِ تعرفين أنك مدمنة تسوق، احرصي على ارتداء كعب عالي ليجبرك على تقصير رحلة تسوقك والالتزام بقائمة احتياجاتك فقط.
ارتداء كعب عالي
لا تتسوقي وأنتِ حزينة
البعض يخرج من مشاعر التوتر والانزعاج بمنح نفسه فرصة التسوق وشراء ما يسعده ويعوضه عن هذه المشاعر، ولكن
في أوقات العروض والخصومات سيكون الشراء أكثر مما يؤدي إلى الإزعاج لاحقا بسب انفاق الكثير من المال، لذلك يعد الشراء وأنت في حالتك الطبيعية أمر جيد في أوقات الخصومات.
تسوق بسعادة
عدم حمل بطاقة الائتمان
عند قرر البعض الذهاب لتصفح ومعرفة العروض والخصومات، فمن المهم ترك بطاقة الائتمان واحتفظي بالدفع النقدي لأن بهذه الطريقة بالتأكيد ستقيد المشتريات وتؤدي إلى ضبط الميزانية والاعتدال في الإنفاق.
ترك بطاقات الائتمان
استمري في حساب ما اشتريت
عندما تبدأي التسوق ابدأي بتحديد الميزانية، ثم قومي بالتسوق وحساب تكلفة المشتريات وخصمها من الميزانية أولاً بأول، هذه الطريقة تحافظ على شراء المهم والمناسب وأيضا المحافظة على المال.
الأكاوزيون الشتوي اتركي عربة التسوق
الكثير يأخذ في يديه عربة التسوق أو الحقائب الخاصة بالمحلات التجارية مما سيدفعك إلى شراء الكثير، ولكن بترك العربة ستضطري فقط إلى شراء العناصر الأساسية والمحدودة وهي التي تحتاجي إليها فقط.
تسوقي أونلاين بأمان
كثير من المحلات التجارية تعرض عروضها ومنتجاتها على الصفحات الإليكترونية الخاصة بها مع إمكانية الشراء والتوصيل خلال ساعات، مما يدفع البعض إلى شراء الكثير، ولكن خلال التسوق عبر الإنترنت توجد طريقة وهي عدم حفظ تفاصيل بطاقة الائتمان في تطبيق التسوق، حيث يعطي وقت إدخال البيانات فرصة لمراجعة المشتريات، وتحديد العناصر المهمة.
تسوق عبر الإنترنت
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